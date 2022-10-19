Alman siber güvenlik şefine Rusya bağlantısı suçlaması

Almanya'da siber güvenliğin en üst düzey sorumlusu Arne Schönbohm, Rusya ile bağlantıları olduğu iddiaları nedeniyle görevden alındı. İddiayı komedyen Jan Böhmermann gündeme getirmişti.

Almanya'da siber güvenlikten sorumlu olan Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) Başkanı Arne Schönbohm, Rusya ile bağlantıları olduğu suçlamalarının gündeme gelmesinden kısa süre sonra görevden alındı.

Salı günü İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Schönbohm'un görevden alınmasına gerekçe olarak, "Almanya'nın en önemli siber güvenlik makamının başkanlığı görevinin yürütülmesinde gerekli olan kamu güveninin kalıcı olarak zarar görmüş olması" gösterildi.

İçişleri Bakanlağından bir sözcü, Schönbohm'un, "Almanya Siber Güvenlik Konseyi" adlı tartışmalı bir oluşum aracılığıyla Rus istihbarat çevrelerine mesafeli durmadığı iddiaları nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını açıkladı.

Schönbohm ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bakanlıktan iddialara ilişkin soruşturma başlatılmasını istediğini söylemişti. Schönbohm, "Bakanlığın şu ana kadar nelere baktığını ve şahsıma yöneltilen somut suçlamaların ne olduğunu henüz bilmiyorum" diye konuşmuştu.

İddiayı gündeme komedyen Böhmermann taşıdı

Jan Böhmermann Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Balk

Schönbohm'un işini kaybetmesine neden olan iddiaları, ismi Türkiye'de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiirin ardından yaşanan krizle birlikte duyulan Alman komedyen Jan Böhmermann iki hafta önce televizyon programında gündeme getirdi.

Böhmermann, internet araştırması ve kamuya açık bilgileri kullanarak hazırladığı dosyada, Schönbohm'un, geçmişte kurduğu bir güvenlik danışmanlık şirketi vasıtasıyla, Rus güvenlik makamlarıyla ilişki içerisinde olduğunu iddia etmişti. Programda, aslen Almanya'da kayıtlı olan Protelion ismindeki kuruluşun, eski bir KGB çalışanı tarafından kurulan bir Rus firması olan Infotecs'in alt firması olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu firma, özel sektör ve devlet kurumlarına siber güvenlik alanında danışmanlık hizmeti veren "Almanya Siber Güvenlik Konseyi"nin bünyesinde yer alıyor. İlk bakışta resmi bir kurum olma izlenimi veren kuruluş, aslında Schönbohm'un kurucuları arasında yer aldığı özel bir kuruluş. Böhmermann da, programında, kuruluşun, taşıdığı ismin yanıltıcılığından yarar sağladığına atıfta bulunmuştu.

Söz konusu kuruluşta artık aktif biçimde yer almadığını öne süren Schönbohm, Eylül ayında kuruluşun 10'uncu yıldönümü töreni açılış konuşmasını İçişleri Bakanlığı'nın yeşil ışık yakması üzerine gerçekleştirdiğini söylüyor.

Arne Schönbohm, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Fotoğraf: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"İddiaları açığa kavuşturalım"

Almanya Siber Güvenlik Konseyi, geçen hafta Böhmermann'ın iddialarını protesto etmişti. Böhmermann'ın programının ardından Protelion, şirketin ağından çıkarılmıştı.

Şirketin genel müdürü Hans-Wilhelm Dünn, "Devlet kurumlarının, Rusya'nın gerçekten de etki sahibi olup olmadığının belirlenmesine yönelik, Protelion'un rolünü açıklığa kavuşturma çabalarını destekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan meclisin hem iktidar hem de muhalefet sıralarından, Schönbohm'u hedef alan iddiaların açıklığa kavuşturulması çağrısı geldi.

Konstantin von Notz Fotoğraf: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Alman istihbarat kurumlarının denetlenmesinden sorumlu meclis komisyonunun başkanı olan Konstantin von Notz, "BSI çevresinde Rus ajan faaliyeti olup olmadığına ilişkin karmaşık soruya açıklık getirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Hükümette yer alan Yeşiller Partisi'nin üyesi olan von Notz, "Bu makamın güvenilirliğinin daha da fazla zarar görmesine izin veremeyiz" dedi.

Yeşillerin eş başkanı Omid Nouripour ise, "İlk olarak, kamuoyunun güveninin geri kazanılması adına yaşananların kapsamlı ve hızlı biçimde açığa kavuşturulması gerekiyor. İkinci olarak ise, hızlı bir personel kararı gerekiyor" diye konuştu.

Muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grubundan Andrea Lindholz ise, "İçişleri Bakanı Sayın Nancy Faeser'in önemli bir güvenlik kurumu olan BSI'ye şu aşırı gergin güvenlik ortamında muamele şekli, kafada soru işaretleri doğuruyor" değerlendirmesini yaptı. "Şimdi gerçeğin ortaya çıkarılması gerekiyor" diyen Lindholz, "kimin ne zaman neyi bildiğinin, ne kararı verdiğinin ve neyi yaptığının" bakanlıkça açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Schönbohm, 2016 yılında, Hristiyan Demokrat İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere döneminde, BSI'nin başkanı olarak atanmıştı.

DW,Reuters,dpa/BÜ,TY