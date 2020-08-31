Almanya'da popülistlerin sayısı azaldı

Almanya'da yapılan bir araştırma, Almanlar arasında popülist eğilimlerinin azaldığını ortaya koydu. Bertelsmann Vakfı ile Berlin Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından YouGov araştırma şirketine yaptırılan "Popülizm Barometresi 2020" başlıklı araştırmaya göre, seçme hakkı olan her beş kişiden birinin popülist görüşlere sahip olduğu belirlendi. 2018'de yapılan araştırmada, her üç kişiden birinin popülist olduğu tespit edilmişti.

Araştırmaya göre, popülist olmayan seçmenlerin sayısının da arttığı belirtildi. 2020'de neredeyse her iki seçmenden birinde popülist eğilimler olmadığı kaydedildi. 2018 yılında popülist olmayan seçmenlerin oranı yüzde 31,4 olmuştu. Haziran ayında yapılan ankete 10 bin seçmen katıldı.

Araştırmada, popülistler arasında devlet ve toplumun işleyişine dair yaygın olarak kullanılan ifadeleri onaylayanlar "popülist" olarak nitelendirdi. Bunların "Siyasi partiler sadece seçmenlerin oyunu istiyor ama ne düşündüğü ile ilgilenmiyor" veya "Siyasetin 'uzlaşma' olarak nitelendiği esasen kendi düşüncelerine ihanet etmek" gibi ifadeler olduğu belirtildi.

Korona krizi hükümete güveni artırdı

Araştırmayı yürütenler, seçmenler arasında popülizm karşıtı eğilimin artmasının koronavirüs salgını öncesinde başladığına dikkat çekti. Buna göre, 2018 yılında doruğa ulaşan popülist dalga, "heyelan" benzeri bir etki ile azaldı. Araştırmanın raporunu kaleme alan Robert Vehrkamp, "Korona krizi döneminde hükümetin faaliyetlerine duyulan güvenin artması, bu değişimi sabitledi ve az da olsa güçlendirdi" dedi. Vehrkamp, seçmenlerin sorunlarını ve görüşlerini daha iyi bir şekilde kapsayan yönetim şeklinin bunda etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Araştırmada, 2015 yılındaki sığınmacı krizi ile artan ve 2017 yılındaki genel seçimlerde kendini gösteren popülizme karşı merkez siyasetin harekete geçerek, yanıt verdiği belirtildi. Araştırmayı yürütenlere göre, seçmenin popülist eğilimlerden vazgeçmesinin, Almanya'da 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Yeşiller partisine yaracağı tahmin ediliyor.

Sağ popülistler radikalleşebilir uyarısı

Araştırmayı yürütenler, savunma durumuna geçen sağ popülistlerin daha güçlü bir şekilde radikalleşebileceği uyarısında bulundu. Araştırmada, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) aşırı sağ görüşlere sahip seçmenlerin tercih ettiği bir partiye dönüştüğüne dikkat çekildi. Ankete katılanların yüzde 56'sı, AfD yanlılarının aşırı sağcı eğilimlere sahip olduğunu ifade etti.

dpa/JD,HS

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