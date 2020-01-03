 Almanya’da PKK üyesine 3 yıl hapis cezası | ALMANYA | DW | 15.01.2020

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ALMANYA

Almanya’da PKK üyesine 3 yıl hapis cezası

Almanya'da PKK adına bağış topladığı ve etkinlikler düzenlediği belirtilen 63 yaşındaki bir kişiye 3 yıl hapis cezası verildi.

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Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi PKK üyesi olmaktan suçlu bulduğu bir kişiyi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında 63 yaşındaki Türkiye vatandaşının Temmuz 2016 ile Haziran 2018 arasında PKK adına Freiburg'da yöneticilik yaptığı ifade edildi. Sanığın bağış toplama kampanyaları organize ettiği, etkinlikler düzenlediği ve PKK'nın büyük etkinliklerine katıldığı belirtildi. Mahkeme kararında ayrıca PKK için mali kaynak amacıyla toplandığı belirtilen 2 bin 10 euro'ya el konmasına hükmetti.

Mahkeme cezayı "yurtdaşındaki bir terör örgütüne üyelik" suçlamasından verirken gerekçeli kararda PKK'nın "özellikle tehlikeli bir terör örgütü olduğu" ve sanığın 2 yıl boyunca örgüt adına faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

PKK, Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

Gerekçeli kararda şahsın daha önce ceza almamış olması, uzun süredir tutuklu bulunması ve Almanya'ya gelmeden önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizzat saldırılarına maruz kalmış olması cezayı hafifletici sebepler arasında sayıldı. Sanığın 2009 yılında Almanya'ya geldiği ve Haziran 2018'de gözaltına alınarak tutuklandığı ve o zamandan beri de tutuklu olduğu belirtiliyor. Mahkemenin kararına temyiz yolu açık.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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