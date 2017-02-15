Almanya’da pek çok kent Afgan sığınmacı almak istiyor

"Sayın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu mektupla size Afgan çalışanları, ailelerini ve korunmaya ihtiyacı olan diğer Afgan sığınmacıları belediye olarak almaya hazır olduğumuzu özellikle dile getirmek isterim". Almanya'nın Potsdam kenti Belediye Başkanı Mike Schubert, Federal İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Horst Seehofer'e böyle sesleniyor yazdığı mektupta ve Afganistan'dan sığınmacı alımına izin verilmesini talep ediyor.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Potsdam Belediye Başkanı Schubert, bu mektupla bir sinyal vermek istiyor ve bu konuda pek de yalnız değil. Nitekim Schubert'in kenti Potsdam dışında, daha önce özellikle Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların alınması amacıyla kurulan "Güvenli Limanlar Kentleri" adlı oluşumdan da epeyce belediye ve yerel yönetim bu inisiyatife destek veriyor. Schubert, İçişleri Bakanı Seehofer'e yazdığı mektupta, Afganistan'daki gelişmeleri büyük endişeyle izlediklerini belirtiyor. Schubert, halihazırda sadece kendi belediyelerinde 50-60 kişilik yer olduğunu aktarıyor ve şimdi mühim olanın elden geldiğince yardım etmek olduğunu tekrarlıyor. DW'ye konuşan Schubert, ilk sığınmacıların da önümüzdeki günlerde gelmesini beklediklerini de söylüyor.

SPD'li Potsdam Belediye Başkanı Schubert

Merkel 10 bin Afgan mülteci sözü verdi

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü hızla ele almasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 bin Afgana yardım edileceği sözünü verdi. Bunlar arasında daha önce Alman askeri ve sivil kuruluşlarına çalışanlar ile özellikle korunmaya muhtaç Afganların da olduğu bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in son açıklamasına göre de Almanya kurulan hava köprüsü ile 11 gün zarfında Afganistan'dan 5 bin 347 kişiyi tahliye etti. Almanya Başbakanı Merkel'in yaptığı açıklamaya göre ise çarşamba günü itibarı ile 3 bin 700 Afgan Almanya tarafından ülkeden çıkarıldı.

Göç uzmanı David Kipp'e göre mevcut rakamların dışında daha fazla Afgan sığınmacının gelmesi kuvvetle muhtemel. Almanya Bilim ve Politika Vakfı (SWP) uzmanı Kipp, halihazırda komşu ülkelere sığınmış Afganlardan da gelenlerin olacağını, ancak gelecek toplam sığınmacı sayısının çok da yüksek olmayacağını öngörüyor. Taliban'ın sınırları denetlediğini, bu nedenle ülkeden çıkmanın zor olacağına işaret de eden Kipp, ülkeden kaçışın zor, hatta imkansız olabileceğini de düşünüyor.

Öte yandan Kipp, Birleşmiş Milletler'in (BM) organize edeceği tahliyeler ile halen komşu ülkeler olan Pakistan, İran ve benzerlerine kaçmış Afganlardan 50 bin kadarının güvenli ülkelere dağıtımının söz konusu olabileceğini düşünüyor. Kipp'e göre burada mühim olan, komşu ülkelere sadece para desteği yapmayarak sığınmacı da alarak "yalnız değilsiniz" mesajı vermek.

Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg

Heidelberg de Afganlara güvenli bir hayat sunmak istiyor

Almanya'da belediye ve yerel yönetimler de, önümüzdeki aylarda, son günlerde Afganistan'dan tahliye edilenler dışında gelenler olacağından yola çıkıyor. Belediye ve yerel yönetimlerin temsil edildiği Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte, 10 bin ila 30 bin kişi gelmesini beklediklerini söyledi. Belediyelerin sığınmacılara yönelik alt yapısının ve kapasitesinin olduğunu, dolayısıyla söz konusu rakamın altından kendi başlarına, ilave destek olmadan kalkabileceklerini belirtti.

Heidelberg Belediye Başkanı Eckart Würzner de aynı görüşte. Partisiz Belediye Başkanı Würzner de bulundukları Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başbakanı Wilfried Kretschmann'a bir mektup yazarak gönüllü olarak Afgan sığınmacı almaya hazır olduklarını bildirdi. Würzner, "Şu günlerde Afganistan'dan dünyaya ulaşan fotoğraflar insanı derinden sarsar nitelikte ve bizim yardım etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor" diyor.

Almanya'ya sığınmacı alınması konusunda Federal İçişleri Bakanlığı karar veriyor. Alınan sığınmacıların ülkeye dağıtımı ise Federal Hükümet ile eyalet yönetimleri arasında müzakere edilerek gerçekleşiyor. Almanya'ya alınan sığınmacıların konaklama ve temel ihtiyaçlarının karşılanması masraflarını ise federal ve eyalet yönetimleri birlikte üstleniyor.

30 belediyeden sığınmacı almak için dayanışma

Potsdam Belediye Başkanı Mike Schubert'in aktardığına göre Almanya'ya sığınmacı alınması için oluşturulan ve 100'den fazla belediye ve yerel yönetimin destek verdiği, Türkçeye "Güvenli Limanlar Kentleri "olarak çevrilebilecek inisiyatifte yer alan 30 yerel yönetim Afgan sığınmacı alınmasına destek veriyor. Berlin, Krefeld, Kiel, Würzburg ve başka çok sayıda kent ve yerel yönetim kendileri için öngörülenden daha fazla sığınmacı almak istediğini duyurdu.

Federal İçişlerine bir mektup yazarak Afgan sığınmacı almak istediklerini belirten Potsdam Belediye Başkanı Schubert, "Amacımız, Federal Hükümet'e talebimizi hayata geçirme imkanlarına sahip olduğumuz sinyalini vermek" diyor, "Sayı tahmin edilenden fazla olsa da" diye ilave ediyor. Schubert'e göre sığınmacı alınması halinde de herşeyin düzenli ve kurallara uygun şekilde yapılması gerekli, nitekim ancak o şekilde o kentlerde sığınmacı alımının kabul görmesi mümkün.

Volker Witting

©️ Deutsche Welle Türkçe