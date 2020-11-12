 Almanya′da pandemi önlemlerinin gevşetilmesi beklenmiyor | ALMANYA | DW | 13.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da pandemi önlemlerinin gevşetilmesi beklenmiyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının Pazartesi günü yapacağı toplantıda koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kararının alınmasının beklenmediğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel

Başbakan Angela Merkel

30 Kasım'a dek kısmi kapanmanın uygulandığı Almanya'da pandemi önlemlerinin kısa sürede gevşetilmesi beklenmiyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da pandemiye dair son birkaç gündür iyi haberler gelse de, pazartesi günü yapılacak toplantıda önlemlerin gevşetilmesi için bir sebep olmadığını söyledi. Sözcü yeni vaka sayılarına dair eğrinin düzleşme eğiliminde olduğunu, ancak henüz bir dönüm noktasından bahsedilemeyeceğini vurguladı. Seibert, "Bu nedenle pazartesi günü kısıtlamaların gevşetilmesi beklenmemeli. Bu olamaz" dedi.

Steffen Seibert önlemlerin gevşetilmesi, insanların yeniden bir araya gelmesine izin verilmesi halinde vaka sayılarının yeniden artışa geçeceğini belirtti. Başbakan Merkel'in Noel'in önemini ve "Noel'in yalnız geçirilmemesini" birçok kez dile getirdiğini söyleyen Seibert, bu konuda her bireyin kendisinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert

30 Kasım'a dek sürecek kısmi kapanma önlemlerinin etkisi hakkında bir değerlendirmede bulunulması için erken olduğunu da söyleyen Seibert, bundan sonraki hedefin şimdiye dek olduğu gibi, bulaşma oranının 100 bin kişide 50 yeni vakaya düşürülmesi olduğunu hatırlattı. Sözcü Almanya'nın tamamında, hedeflenen bu rakama şu an için uzak olunduğunu belirtti.

Merkel eyalet başbakanlarıyla görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyaletlerin başbakanları pazartesi günü video konferans yoluyla pandemide son durumu masaya yatıracak. Ülkede başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler  30 Kasım'a dek kapalı kalacak. Eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de kasım ayı boyunca ülke çapında yasak.

Salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da son 24 saatte 23 bin 542 yeni vaka kayıtlara geçirildi. Bu rakam geçen haftaya göre 2 bin fazla.

Öte yandan Alman kamu televizyonu ZDF'in yaptığı ankete göre vatandaşların büyük bölümü alınan önlemlerle koronavirüs vaka sayılarının sınırlandırılabileceği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 55'i bu görüşü savunurken, yüzde 43'lük kesim ise önlemlerin vaka sayılarını frenlemesine şüpheyle baktığını belirtti. Vatandaşların yüzde 26'si başka önlemlerin de alınmasını savunurken, yüzde 14'lük kesim hali hazırdaki önlemleri "abartılı" bulduğunu kaydetti.

AFP,rtr,DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanlar korona aşısı olmaya karşı mesafeli

Alman Biontech ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen aşı adayının koronavirüse karşı etkili olduğunun açıklanmasının ardından yapılan bir anket Almanların aşı olmak konusunda temkinli olduğunu ortaya koydu.  

Merkel geleneksel vatandaş buluşmalarını korona döneminde de sürdürecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla bir araya geldiği geleneksel toplantılarını korona döneminde de sürdürecek. Merkel halkla dijital ortamda buluşacak.  

Benzer içerik

Deutschland | Pressekonferenz zu Konjunkturprogramm | Olaf Scholz

Almanya'da pandemi yardımları artırılıyor 12.11.2020

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz kısmi kapanmadan etkilenen firma ve işletmelere yapılacağı açıklanan mali yardımın, düşünülen 10 milyar eurodan birkaç milyar fazla olabileceğini açıkladı.

Türkei Diyarbakir | Coronakrise | Ausgangssperre

Salgın tedbirleri işe yarıyor mu? 12.11.2020

Türkiye’de pandemiyle mücadele için bazı büyükşehirlerde 65 yaş üstünün sokağa çıkış saatlerine kısıtlama getirilirken, 81 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı. Halk sağlığı uzmanları "toplu kapanmaya" ihtiyaç olduğu görüşünde.

Pressekonferenz zum Coronavirus. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (R), der Bundesminister fuer Gesundheit Jens Spahn (

Merkel ve Wieler pandeminin gidişatı konusunda temkinli de olsa iyimser 12.11.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da yeni vakalara dair enfeksiyon eğrisinin düzleşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ülkücülerin yasaklanması talebi meclise geliyor

Almanya'da muhalefet partilerinin Ülkücü Hareket'in yasaklanması talebine koalisyon ortaklarından da destek geldi. Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri ve SPD de konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  