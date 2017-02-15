Almanya'da on binler korona kısıtlamalarını protesto etti

Almanya'nın birçok kentinde Pazartesi akşamı düzenlenen gösterilerde, koronavirüs salgınına karşı hükümetin uyguladığı önlemler protesto edildi. Çoğu önceden bildirilmeyen "gezinti" adı altındaki gösterilere 35 bini aşkın kişi katıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, maske takılmadığı durumlarda polis göstericilere müdahale etti. Magdeburg, Rostock ve Lichtenstein'da ise polis ile göstericiler arasında arbede çıktığı bildirildi.

Almanya'da haftalardır süren gösterilerde hükümetin koronavirüse karşı özellikle aşısızlara yönelik getirdiği katı kısıtlamalar ve yürürlüğe sokulması planlanan aşı zorunluluğu protesto ediliyor. Almanya'da Aralık ayında sertleştirilen önlemlerle aşısızların süpermarket, eczane gibi günlük temel ihtiyaçların karşılanması dışında toplumsal hayata katılımı engellenmişti.

Saksonya eyaletinde Zwickau yakınlarındaki Lichtenstein kentinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, bu kişilerden 60'ı polis kordonunu aşmaya çalışırken çıkan olaylarda 14 polis memuru yaralandı. Açıklamada, bir kişinin bir polis memurunun silahını almaya çalıştığı, bir polisin de bir göstericinin ısırması sonucu yaralandığı bildirildi. Polisin göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği, "şiddete hazır" 40 kişinin kimliklerini tespit ederek haklarında adam yaralama ve görev başındaki memura mukavemetten suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinin diğer kentlerinde de Pazartesi akşamı gösteriler düzenlendi. Dresden'daki gösteriye yaklaşık bin 400 kişi katıldı. Freiberg'deki protesto eyleminde ise göstericiler polisin oluşturduğu zinciri kırmaya çalıştı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan bir kişi hakkında kamu huzurunu bozma gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.

Magdeburg

Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg'da önceden bildirilmeyen gösteride de olaylar çıktı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı gösteride, bazı eylemciler polise fişek ve şişe attı. Bunun üzerine polis, göstericilere cop ile müdahale etti. Gösteride, dokuz kişi hakkında adam yaralama, kamu huzurunu bozma ve görev başındaki memura mukavemet suçlamaları ile soruşturma başlatıldı.

Gösterilere binlerce kişi katıldı

Almanya'nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20'den fazla kentte önceden bildirilmeyen gösterilere yaklaşık 12 bin kişi katıldı.

Eyaletin Rostock kentindeki gösteri de olaylara sahne oldu. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteriye polis copla müdahalede bulundu. Polis, katılımcılar arasında sağcı gruplar ile şiddete hazır futbol taraftarlarının da bulunduğunu bildirdi.

Rostock

Thüringen eyaletinin Erfurt, Gera, Ilmenau, Jena, Nordhausen, Saalfeld ve Meiningen kentlerinde düzenlenen gösterilere katılanların sayısı ise 17 bini aştı. Polisin verdiği bilgilere göre, Sömmerda'da, polisin aldığı önlemlere uymayan bir gruba karşı biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Gera'da ise göstericiler arasında sağcı gruplara mensup kişiler olduğu belirtildi.

Gera

Bavyera eyaletinde, "Pazartesi gezintisi" olarak sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan gösterilere katılanların sayısı ise 10 bini buldu. Gösteriler olaysız geçti. Nürnberg'deki gösteriye beklentilerin üzerinde, yaklaşık 4 bin 200 kişi, Bamberg'deki gösteriye ise yaklaşık 2 bin 150 kişi katıldı. Eyalette birçok kentte yeri önceden bildirilmeyen gösteriler yasaklanmış, bildirilmeyen gösterilere katılanların para cezası ile karşı karşıya kalabileceği bildirilmişti.

Baden-Württemberg, Brandenburg ve Berlin de gösterilerin düzenlendiği eyaletler oldu.

dpa, epd/JD, BK

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