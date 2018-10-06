Almanya'da on binler iklim için sokağa döküldü

Dünya İklim Konferansı'nın başlamasına iki gün kala, Almanya'nın Köln ve Berlin kentlerinde binlerce kişi sokağa dökülerek, enerji kaynağı olarak kömürden vazgeçilmesi sürecinin hızlandırılması talebini yineledi ve Berlin hükümetinin iklim politikasını protesto etti. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, Köln'deki protesto yürüyüşüne 22 bin kişi katılırken, başkent Berlin'de Başbakanlık binası önündeki gösteriye 16 bin kişi katıldı ve "Federal Hükümet'in iklim korumadaki başarısızlığını" protesto etti.

Gösteriler Greenpeace, Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND), Almanya Çevreyi Koruma Birliği (Naturschutzbund Deutschland) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi çevre grupları ile bir dizi sivil toplum örgütü ile kiliselere bağlı yardım kuruluşlarının oluşturduğu bir ittifakın çağrısıyla düzenlendi.

Köln'deki yürüyüşe 22 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor

"Almanya dünyaya örnek olmalı"

Gösterilerle iklim koruma adına ve enerji kaynağı olarak kömüre karşı bir mesaj verilmek istendiğini belirten Greenpeace yöneticisi Martin Kaiser, insanların Federal Hükümet'in politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. "Hükümet Almanya'da iyi icraat gerçekleştirmeli" diyen Kaiser, Almanya'nın iklim koruma konusunda örnek oluşturması gerektiğini vurguladı. Federal Hükümet'in kurduğu ve Almanya'nın çevreye zararlı fosil yakıtlardan uzaklaşma politikası için yol haritası niteliğinde bir rapor sunması beklenen Kömür Komisyonu'nun, söz konusu raporu ancak şubat ayında teslim edecek olmasını da eleştiren Kaiser, Almanya'nın aslında uluslararası topluma "yolculuğun güzergahı" konusunda fikir verebilecek veriler sunmasının yerinde olacağını, ancak bunun yerine utanç verici bir duruma düşüldüğünü belirtti.

"Almanya İklim Konferansı'na eli boş gidiyor"

Köln ve Berlin'deki protesto gösterilerinin organizatörleri, Federal Hükümet'in, Polonya'nın Katoviçe kentinde yapılacak Dünya İklim Konferansı'na eli boş gideceği eleştirisini dile getirdi. Yapılan açıklamada, hükümetin 2020 için konulan iklim hedeflerinden vazgeçtiği, oysa istenilseydi kararlı adımlarla bu hedefin ulaşılabilir olduğu vurgulandı ve "Geleceğimiz için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için son maçtayız." ifadesi kullanıldı.

Katoviçe'deki Birleşmiş Milletler 24. İklim Konferansı Pazartesi günü başlayacak. Tüm dünyadan üst düzey politikacıların beklendiği konferansta Almanya'yı Federal Çevre Bakanı Sosyal Demokrat Svenja Schulze, Türkiye'yi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temsil edecek. 197 ülkeden delegeler, 14 Aralık tarihine kadar görüşmeler yaparak, 2015 yılında kararlaştırılan Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesini ele alacak.

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epd,AFP/AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe