 Almanya′da okullara kızamık aşısı zorunluluğu | ALMANYA | DW | 14.11.2019

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ALMANYA

Almanya'da okullara kızamık aşısı zorunluluğu

Almanya'da Federal Meclis, 1 Mart 2020'den itibaren kreş ve okullarda kızamık aşısını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

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Federal Meclis, Almanya'da 1 Mart 2020'den itibaren kreş ve okullarda kızamık aşısını zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.

Parlamenterlerden 459'u tasarı lehinde oy verdi. Vekillerden 89'u ret oyu kullanırken 105'i çekimser kaldı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ebeveynler, yeni bir kreş ya da okula yazdırmadan önce çocuklarının kızamık aşısı olduğunu ispat etmek zorunda kalacak. Aksi takdirde aileler 2 bin 500 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecekler.

Hâlihazırda bir kreş ya da okula giden çocuklar ise aşılı olduklarını 31 Temmuz 2021'e kadar ispat etmek zorunda.

"Kızamıktan korunmak, çocukları korumak demek" ifadesini kullanan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı zorunluluğunun kreş, okul, sağlık hizmeti tesisi ve sığınmacı merkezlerindeki tüm çalışanlar için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Ebeveynler şüpheyle yaklaşıyor

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi önlenebilir hastalıklara karşı yapılan aşıların etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Ancak dünya genelinde birçok ebeveyn, internetteki dezenformasyon ya da bazı dini ve kültürel inançlar nedeniyle aşıların güvenliğini giderek daha fazla sorguluyor.

Berlin merkezli Robert Koch Enstitüsü'ne göre, Almanya'da bu yıl 501 kişi kızamığa yakalandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, kızamığın bir ülkede yayılmasının engellenmesi için nüfusun yüzde 95'ine bağışıklık kazandırılması gerekiyor.

DSÖ verileri 2011 yılında dünya genelinde yaklaşık 158 bin kişinin kızamıktan öldüğünü, son veriler ise 2017 yılında 110 bin kişinin öldüğünü ortaya koyuyor.

DW,dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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