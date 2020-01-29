Almanya'da Ocak ayında işsiz sayısında artış yaşandı

Federal İstihdam Dairesi verilerine göre Almanya'da işsiz sayısı Ocak ayında 198 bin kişi artış göstererek 2,42 milyona ulaştı. Yetkililer bu artışın kış aylarında inşaat sektörünün yavaşlaması nedeniyle normal olduğunu belirttiler.

İşsizlik oranı yüzde 0,4 artarak 5,3'e yükseldi. Geçen yıl da bu oran aynı düzeydeydi. Noel'in kutlandığı Aralık ayına kıyasla Ocak ayında perakende sektöründeki mevsimsel işlerde de azalma olduğu belirtildi.

Ancak ekonomistler ve istihdam piyasası uzmanları Almanya'da istihdam piyasasının güçlü olduğunu söylüyor. Ekonomideki toparlanma ile istihdam piyasasında da gelecek dönemde işsizlik oranlarında düşüş bekleniyor. Ancak kalifiye eleman eksikliği nedeniyle orta vadede ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan Avrupa Birliği'ndeki (AB) işsiz sayısında azalma kaydedildi. AB İstatistik Kurumu Eurostat'tan yapılan açıklamada AB'deki işsiz sayısının geçen yıl 747 bin azaldığı belirtildi. İşsizlik oranı ise Aralık ayında yüzde 6,2'ye düştü.

dpa, Reuters / SSB, TY

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