Almanya'da Noel pazarına otomobil daldı

Almanya'da Magdeburg kentinde bir otomobil Noel pazarındaki insanların arasına daldı. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde, bir kişi aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdü, Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15'i ağır olmak üzere 70 civarında yaralı var. Bild gazetesi ise olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

AFP haber ajansı Magdeburg Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırdığı haberinde, olayda 60 ila 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel saat ile 19.04'te düzenlenen saldırının şüphelisinin gözaltına alındığı haber verildi.

Olay anına dair kısa video görüntülerinde aracın, kalabalık olan pazarda insanların bulundugu alana hızla girdiği, insanların panik halinde kaçmaya başladığı görülüyor. Noel pazarı yönetimi, halka kent merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu. Noel pazarında patalayıcı araması yapılıyor.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Fotoğraf: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Scholz'dan mesaj

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayla ilgili sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı.

Başbakan, "Magdeburg'dan gelen haberler feci olayları anımsatıyor. Düşüncelerimiz mağdurlar ve yakınlarıyladır. Sizlerin yanındayız, Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

İçişleri Bakanı dikkatlı olunması konusunda uyarmıştı

Almanya'da son aylarda, Noel pazarlarına saldırılar düzenlenebileceğine dair uyarıları yapılıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, daha önce yaptığı açıklamalarda halkı Noel pazarlarında dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Noel pazarlarının açılmasından kısa süre önce uyarısını tekrarlayan Bakan Faeser, somut bir saldırı tehdidi bulunmadığını belirterek, "güvenliğimiz için soyut tehlike durumunu karşısında uyanık olma ve kararlı davranmak zorundayız" diye konuşmuştu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fotoğraf: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Geçen hafta da Köln'de şüpheli valizler bulunması üzerine bazı Noel pazarları geçici olarak kapatılmıştı. Valizerin içinden kum çıkmıştı.

19 Aralık 2016'da başkent Berlin'deki Breitscheidplatz Noel pazarına Anis Amri adlı bir radikal İslamcı, kamyon ile saldırı düzenlemiş, olayda 13 kişi hayatınnı kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı.

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DW/ETO,TY

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