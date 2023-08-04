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PolitikaAlmanya

Nürnberg: Belediyeden gökkuşağı renginde yaya geçidi

47 dakika önce

Almanya'nın Nürnberg kentinde gökkuşağı renklerindeki bir yaya geçidi hizmete açıldı. Beş bin euroya mal olan yaya geçidi, kamuoyunu ikiye böldü.

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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Daniel Löb

Almanya'nın Nürnberg kentinde belediye, gökkuşağı renklerindeki bir yaya geçidini hizmete açtı.

Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, 20 Temmuz-6 Ağustos arasındaki "Onur Haftaları" vesilesiyle kente kazandırılan yaya geçidi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu renkli şerit, bu kentin sakinlerine ve misafirlerine şu mesajı veriyor: Nürnberg renkli ve çok çeşitli bir şehirdir. Ve bundan gurur duyar. Ama bu aynı zamanda kuir topluluğuna da onların yanında olduğumuzu ifade eden bir işarettir. Hoşgörüden yanayız ve dışlama kültürüne karşıyız" dedi.

Belediyenin "Queeres (Kuir) Nürnberg" eylem planı kapsamında yapılan jest, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından olumlu karşılandı. Belediye Başkanı König'e teşekkür eden Nürnbergliler, söz konusu yaya geçidinin kente "renk kattığını" ifade etti.

Maliyeti 5 bin euro

Ancak Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) partili Belediye Başkanı'nı eleştirenler de oldu. Vergilerin bu şekilde harcanmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, König'in Instagram'daki paylaşımının altına yazdıkları yorumlarda belediyenin hâlihazırdaki borcuna dikkat çekti.

Alman yayın organı t-online'a konuşan Nürnberg Kamu Alanı Hizmetleri Sözcüsü André Winkel, yaya geçidinin maliyetinin 5 bin euro olduğunu açıkladı.

Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve Belediye Başkanı Yardımcısı Christian Vogel
Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve Belediye Başkanı Yardımcısı Christian VogelFotoğraf: picture-alliance/dpa/Daniel Löb

Renkli yaya geçidi, Nürnberg kent merkezinde sadece yaya ve bisikletlerin girebildiği bir alanda yer alıyor.

Almanya'da Berlin, Köln ve Bonn gibi kentlerde de gökkuşağı renginde yaya geçitleri bulunuyor.

DW/CÖ,TY

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