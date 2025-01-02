Almanya'da CSU göç politikasını sertleştiriyor

Almanya'da yaklaşan seçimlere hazırlanan CDU'nun kardeş partisi CSU göç politikasını sertleştiriyor. Parti daha sıkı sınır kontrolleri ve suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılmasını talep ediyor.

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi göç konusunda daha sert bir çizgi benimsemeye hazırlanıyor. Muhazakâr partinin önümüzdeki hafta federal parlamento üyeleriyle Bavyera'da yapılacak çalışma toplantısı için hazırlanan belgeye göre CSU, kardeş partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile pek çok noktada aynı çizgide olsa da, göç konusundaki sert duruşunu bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Münchner Merkur'e konuşan partinin Eyalet Grup Başkanı Alexander Dobrindt, "Almanya'nın göç politikasında sert bir yön değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu" savundu.

Hedeflenen yön değişikliği çerçevesinde CSU, göçmenlerin Almanya'da kalma hakkının yeterli bir gelire sahip olmaları şartına bağlanmasını talep ediyor. Belgede, "Almanya'da oturma izni almak isteyen bir kişi, geçimini sosyal yardımlarla sağlamak zorunda olmamalıdır. Geçim güvencesi, kendi işi yoluyla sağlanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

"Suç işleyen sınır dışı edilmeli"

Alman haber ajansının (dpa) söz konusu belgeye dayandırdığı haberine göre parti, sınır dışı uygulaması konusunda da daha sert düzenlemeler talep ediyor. "Bir suç işleyen ya da kasıtlı olarak tekrar suç işleyen kişi, ülkemizi terk etmek zorundadır" denilen belgede buna ilaveten "Eğer kişi sınır dışı edilemiyor ya da ülkeyi terk edemiyorsa, sınır dışı edilmek üzere süresiz gözaltına alınmalıdır" ifadesine yer verildi.

Daha sıkı sınır kontrolleri de talep eden parti, yeni hükümetin İçişleri Bakanı'nın sınırlarda geri çevirme uygulamasını öncelemesi gerektiğini savundu. Hazırlanan belgede, "Bununla fiili olarak yasa dışı göçmenlere giriş yasağı uygulamak istiyoruz" denildi. CSU, bu önlemleri hayata geçirebilmek için Alman polisine sınırlarda göçmenlerin cep telefonlarını okuma yetkisi verecek teknik ve hukuki imkanların sağlanması önerisinde bulundu.

CSU'nun hazırladığı belgede yeni Trump döneminde de ABD'yle yakın çalışma konusundaki kararlılığın da altı çizildi. "ABD'nin daha yakın ve güvenilir bir müttefiki olmaya devam etmek ve transatlantik ortaklığı daha da güçlendirmek istiyoruz" denilen belgede, "Bunun için, sol-yeşil dış politikanın ideolojik ve didaktik üslubuna son vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Almanya'nın insani yükümlülüklerini hiçe sayıyor"

CSU'nun söz konusu planlarına dağılan hükümetin koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) tepki geldi. Parti Meclis Grup Başkanvekili Dirk Wiese, CSU'nun bir kez daha amacını aşarak aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yaranmaya çalıştığını savundu.

Rheinische Post'a konuşan Wiese, partinin önerilerinin hukuki anlamda da uygulanabilir olmadığını ve Almanya'nın insani yükümlülüklerini hiçe saydığını ifade etti. SPD'li politikacı bu tür iyi düşünülmemiş önerilerin, acilen nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan Almanya'nın daha cazip hale getirilmesi konusunda da şüphelere neden olduğunu savundu.

CSU'nun çalışma toplantısı önümüzdeki Pazartesi başlayacak ve Çarşamba gününe kadar sürecek. Toplantıya, Birlik partilerinin Başbakan adayı Friedrich Merz'in de katılması bekleniyor.

Anketlere göre Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde Birlik partileri birinci parti konumunda bulunuyor.

dpa,AFP/SÖ,JD

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