 Almanya′da meme kanserini tespit eden kan testi geliştirildi | YAŞAM | DW | 21.02.2019

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YAŞAM

Almanya'da meme kanserini tespit eden kan testi geliştirildi

Meme kanseri ile mücadelede erken teşhis hayat kurtarıyor. Alman biliminsanları, meme kanserini tespit eden kan testi geliştirdiğini açıkladı. Araştırmalar testin yüzde 75 başarılı olduğunu gösteriyor.

Blutprobe Bluttest (Colourbox)

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacılar meme kanserini teşhis edebilen bir kan testi geliştirdiğini duyurdu.

Birkaç mililitre kan ile yapılabilen test, vücutta kanser olduğuna işaret eden biyogöstergeleri ölçüyor. HeiScreen adı verilen testin şu anki tarama teknolojilerinin tespit edemeyeceği aşamadaki kanser hücrelerini de saptayabildiğini gösteriyor.

Kan testi hakkında 500 meme kanseri hastası üzerinde yapılan denemeler, testin yüzde 75 başarılı olduğunu ortaya koydu. Meme kanserine yönelik kan testinin gelecek yıl kullanıma sokulması hedefleniyor.

Ancak teste şüpheyle yaklaşanlar da var. Alman Kanser Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada araştırma sonucu hakkında köklü bir bilim dergisinde yayınlanmadan yorum yapmanın spekülatif olacağı vurgulandı.

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Pırıldayan boya ile saklanan kanserli hücreler bulunuyor

Düsseldorf Üniversitesi'nin Kadın Hastalıkları Kliniği'ni yöneten Tanja Fehm de haberin heyecan verici olduğunu ancak kan testinin rutin kullanıma alınması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erken teşhis meme kanserinde hayat kurtan öneme sahip. Erken teşhis sayesinde hastaların yaklaşık yüzde 95'i sağlığına kavuşabiliyor.

2018 yılında 627 bin kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu oran geçtiğimiz yılki kanser ölümlerinin yüzde 15'ine tekabul ediyor.

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Cilt kanserinin teşhisinde büyük ilerleme

DW,dpa/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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