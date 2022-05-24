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Fotoğraf: Science Photo Library/IMAGO
SağlıkAlmanya

Almanya'da maymun çiçeği vakalarına karantina tavsiyesi

52 dakika önce

Almanya'da halk sağlığından sorumlu kuruluş RKI, maymun çiçeği vakalarında 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye etti. Sağlık Bakanı Lauterbach ise maymun çiçeğinin "yeni bir pandeminin başlangıcı" olmadığını söyledi.

https://www.dw.com/tr/almanyada-maymun-%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi-vakalar%C4%B1nda-21-g%C3%BCn-karantina/a-61920311

Almanya'da maymun çiçeği vakalarındaki artışı engellemek ve hastalığı kontrol altına almak için üç haftalık karantina uygulanması planlanıyor.

Halk sağlığından sorumlu kuruluş Robert Koch-Enstitüsü (RKI) maymun çiçeği virüsü bulaşan kişilerin enfeskiyonun belirtilerinin görülmesinden ciltteki döküntülerin kurumasına kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde en az 21 gün karantinada kalmasını tavsiye etti. RKI Başkanı Lothar Wieler, yakın temaslı kişilerin de üç hafta karantinaya alınmasını önerdiklerini ifade etti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
Almanya Sağlık Bakanı Karl LauterbachFotoğraf: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

"Yeni bir pandemi değil"

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, virüsün yayılmasına "sert, erken ve hızlı" şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili politikacı, Bremen'de katıldığı Alman Hekimler Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, "Maymun çiçeği ile ilgili yaşadıklarımız yeni bir pandeminin başlangıcı değil" dedi. Maymun çiçeğine yol açan virüsün bilinen bir virüs olduğunu ve bu virüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin de bilindiğini belirten Lauterbach, temas takibi ve dikkat ile durumun kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı söz konusu karantina süresinin uygulanması için eyalet yönetimlerine tavsiyede bulunacaklarını ifade etti. RKI'nın verdiği bilgilere göre, Almanya'da şu ana kadar beş maymun çiçeği vakası tespit edildi. Hastalığın genel halk sağlığına karşı bir tehdit oluşturması beklenmezken, vaka sayılarının ise artış göstereceği tahmin ediliyor.

RKI, şu ana kadar Almanya'da 5, 16 ülkede toplam 177 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği hastalığının, Afrika dışında da bulaşmaya başlamasına rağmen, kontrol altına alınmasının mümkün olabileceğini açıklamıştı.

Reuters,dpa/BÖ,SSB

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