 Almanya′da maske zorunluluğu tartışması | ALMANYA | DW | 31.03.2020

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ALMANYA

Almanya'da maske zorunluluğu tartışması

Koronavirüs salgınının hızını kesmede bir önlem olarak görülen koruyucu maske Almanya'da bir kentte zorunlu hale geliyor. Alman hükümeti mevcut durumda maske zorunluluğunu gerekli görmezken, üretiminine destek veriyor.

Koruyucu maskeler

Koruyucu maskeler

Almanya'da hükümetin koruyucu maske takılmasına ilişkin kesin bir kararı olmamasına karşın Jena kenti önümüzdeki haftadan itibaren koruyucu maskenin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Jena Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kalabalık kapalı alanlar, dükkanlar, mağazalar ve toplu taşıma araçlarında koruyucu maske takılmasının zorunlu hale geleceği kaydedildi. Açıklamada, virüs bulaşmasını engellemek için maskenin yanı sıra atkı veya örtülerle ağız ve burunların kapatılması gerektiğine işaret edildi.

Sağlık personeli, toplu taşıma araçlarının sürücüleri ve diğer kamu görevlileri için stoklarda yeteri kadar maske bulunduğu belirtilen açıklamada, halka çağrı yapılarak, "Virüsün yayılmasını önlemek için lütfen kendiniz ve başkaları için koruyucu maskeler dikin" denildi.

Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada koruyucu maske kullanılmasının virüsün yayılmasını engellemeyeceği belirtildi. DSÖ Acil Yardım Direktörü Michael Ryan Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, maske kullanımının önleyici olacağına ilişkin bir veri bulunmadığını belirterek, yanlış kullanılması halinde enfekte olma riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Jena'da önlemler arttırıldı

Jena'da önlemler arttırıldı

"Maske gündemde değil"

Almanya'da en fazla vakanın görüldüğü Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder, Avustarya'daki gibi bir maske zorunluluğunun gündemlerinde olmadığını kaydetti. Salı günü katıldığı bir televizyon programında konuşan Söder, ilk aşamada alınan önlemlerin sonuçlarına bakılacağını, bu sonuçlara göre yeni kararlar alınacağını söyledi.

Söder, maske üretimi konusunda bir "ulusal acil üretim" planının uygulanması gerektiğini belirterek, "Şu anda acil ihtiyacımız olan hastane ve doktor muayenehanelerindeki bütün personelimiz için çok sayıda ve kaliteli koruyucu maskelerdir" dedi. Alman ekonomisinin kendini bu yönde bir acil üretim planı için hazırlaması gerektiğini vurgulayan Söder, yaşlı yurtları, hastane ve muayenehanelerde yeterince koruyucu maske bulunmasının temin edilmesi gerektiğine işaret etti. 

Federel Maliye Bakanı Olaf Scholz ise maske üretimini destekleyeceklerini açıkladı. Diğer üretimlerini durdurarak maske üretimine geçecek şirketleri olası ekonomik risklere karşı güvence altına alacaklarını ifade eden Scholz, halihazırda çok sayıda üreticinin maske üretimine başlamaya hazır olduğu yönünde kendilerine bilgi verdiklerini açıkladı.

DW, dpa / TY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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