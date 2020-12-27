Almanya'da Müslümanlara karşı ırkçılık Meclis gündeminde

Almanya'da Sol Parti, Müslümanlara yönelik nefrete karşı daha kararlı mücadele talebinde bulundu. Federal Meclis'teki Sol Parti grubunun "Almanya'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ve Ayrımcılık" başlıklı önergesi Perşembe günkü meclis oturumunda görüşülecek.

Önergede Meclis'ten, Alman hükümetini "İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu, yanlış anlamaya mahal bırakmayacak şekilde kabul etmeye çağırması" talep ediliyor. Alman hükümeti, Müslümanlara yönelik nefretin her şekline karşı kararlı adımlar atmaya ve devletin Müslümanlara karşı her tür ayrımcılığına son vermeye çağrılıyor.

Önergede öne çıkan talepler arasında, İslam dini ve Müslümanlara karşı düşmanlık konusunda Alman meclisine raporlama yapacak ve tavsiyelerde bulunacak bir uzmanlar komisyonu oluşturulması da yer alıyor.

Önergede özellikle Müslüman kadınların kıyafetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı belirtiliyor.

Sol Parti önergede Müslüman dini kuruluşların korunması için konseptler geliştirilmesini, özellikle Müslüman kadınların karşı karşıya kaldığı dinsel kılık-kıyafetle bağlantılı ayrımcılık ve yasaklara karşı net bir tutum sergilenmesini talep ediyor.

Önergede dinler arasında eşitsiz muameleye karşı mücadele verilmesi, bu bağlamda Müslüman dini cemaatlerin devletçe tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması, kamudaki dini hizmetler konusunda da Müslümanların Hristiyan ve Yahudilerle eşit muameleye tabi tutulması isteniyor.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin geçen yıl konuyla ilgili kapsamlı soru önergesine verdiği yanıta göre 2019 yılında cami, mezarlık, buluşma yerleri, kültür dernekleri gibi Müslümanlara ait mekanlara yönelik 184 saldırı ve taciz gerçekleşti.

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