 Almanya’da Müslümanları hedef alan 871 saldırı düzenlendi | ALMANYA | DW | 28.03.2020

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ALMANYA

Almanya’da Müslümanları hedef alan 871 saldırı düzenlendi

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019’da Müslümanları hedef alan 871 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda iki Müslüman hayatını kaybetti, 33’ü de yaralandı.

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Almanya'da dokuzu göçmen 10 kişinin öldürüldüğü saldırıların yaşandığı Hanau kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği camisine, saldırı kurbanlarını ve İslam'ı aşağılayan bir mektup gönderildi. (27.02.2020)

Almanya'da 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilcilikleri 184 kez saldırıya maruz kaldı. Sol Parti, İslam düşmanlığına karşı daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. (10.02.2020)

Hür Demokrat Parti’nin (FDP) soru önergesini yanıtlayan Merkel hükümeti, İslam ve Müslüman düşmanlığı ile etkin mücadele için bir koordinasyon ağı oluşturulacağını açıkladı. (26.11.2019)

Almanya'da elektronik postayla yollanan bomba ihbarları nedeniyle üç cami tahliye edildi. Aramalar sonucunda ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı. (12.02.2020)

Almanya'da geçen yıl Müslümanlara ve Müslümanlara ait tesislere yönelik 871 saldırı kaydedildi. Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke'nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt Neue Osnabrücker Zeitung tarafından yayımlandı.

İlgili kurumlar tarafından bazı saldırıların henüz bildirilmemiş olabileceğine işaret eden Jelpke, bu sayının 10 ile 90 arasında artabileceğini söyledi.

Geçen yıl 9 Ekim'de bir saldırgan Halle kentinde, ayin sırasında sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramaması üzerine yakınlardaki bir döner büfesinde iki Müslümanı silahla vurmuştu.

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019'da Müslümanları hedef alan saldırılarda 33 Müslüman yaralandı. 2017 yılından bu yana da saldırıların sayısının aynı düzeyde kaldığı belirtildi.

Sol Partili milletvekili Jelpke, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Müslümanlara yönelik nefretin şiddet dolu saldırılar, tehditler ve hakaretlerle sürdüğünü" söyledi. Halle ve Hanau'daki saldırıların ardından polisin aşırı sağcılara karşı tedbirleri artırmış olmasına rağmen tehlikenin geçmediğine işaret eden Jelpke, "Ne yazık ki hâlâ bu tür saatli bombaların bulunduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi. Hanau'da Şubat ayında düzenlenen ırkçı saldırıda dokuz göçmen kökenli hayatını kaybetmişti. 

AFP,KNA / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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