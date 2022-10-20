Mülteci yurdunda çıkan yangında kundaklama şüphesi

Almanya'nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde Ukraynalı mültecilerin yerleştirildiği bir otelde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı Devleti Koruma Birimi (Staatsschutz) devraldı. Rostock emniyeti tarafından yapılan açıklamada, soruşturmayı yürüten yetkililerin mevcut durumda siyasi bir arka planı olan bir kundaklama eylemi ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. "Böyle bir saldırı hem şok edici hem de kabul edilemez" diyen Rostock Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Michael Peters, "Mültecilere ya da onların barınaklarına yönelik her saldırı, aynı zamanda temel değerlerimize yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser da olaya tepki gösterdi. Saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Sosyal Demokrat Partili Bakan, "Putin'in savaşından kaçarak Almanya'ya sığınan insanlar, alevlerin arasından kurtarılmak zorunda kaldı" diye konuştu. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Bakan, olayın arka planının aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Eyalet Mülteci Konseyi: Mülteciler nefret söylemine maruz kalıyordu

Çarşamba akşamı, Wismar yakınlarındaki Groß Strömkendorf'ta mültecilerin kaldığı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, bina tamamen tahrip olurken, polis olayda yaralanan olmadığını açıklamıştı. Binada kalan çoğu Ukraynalı 14 mülteci başka yerleşkelere götürülmüştü. Yangının çıktığı gün, polisin daha önce giriş tabelasına çizilenbir gamalı haç nedeniyle otele geldiği bildirilmişti. İlçe yönetiminden Tino Schomann, "Bir itfaiyeci olarak da uzun yıllar edindiğim tecrübeye dayanarak yangının kasıtlı olarak çıkarıldığından yola çıkıyorum. Bu tabii ki büyük bir şok" diye konuştu.

Eyalet mülteci konseyi de, son birkaç haftadır ülkede yaratılan kötü atmosfere dikkat çekti. Siyasilerin ve yöneticilerin sık sık artan göç kaynaklı baskıdan bahsettiğini hatırlatan konsey, mültecilerin anonim ya da açık nefret söylemine maruz kaldığına dikkat çekti.

EPD,AFP/SÖ,TY