Almanya'da koalisyon içinde nitelikli iş gücü uyarısı

FDP'li Christian Dürr, Almanya'nın acilen yeni bir göç politikasına ihtiyacı olduğunu savundu. Dürr'e göre iltica yoluyla Almanya'ya gelmek nitelikli iş gücü olarak gelmekten daha kolay olmamalı.

Almanya'da, federal koalisyon hükümeti içinde, daha fazla nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için vize sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yabancı nitelikli iş gücüne yönelik çalışma vizesi sürecinin iyileştirilmesi yönünde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan (Yeşiller) daha fazla çaba gösterilmesini talep eden Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, vize başvurusunda bulunanların Alman temsilciliklerinde bir randevu alana kadar uzun süre beklemek zorunda kaldığı eleştirisinde bulundu.

Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Dürr, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın geniş yabancı temsilcilikler ağıyla istihdam piyasasındaki göç sisteminin bir parçası olduğunu idrak etmesi gerektiğini belirterek, "İltica ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinden Almanya'ya gelmek hala tuhaf bir biçimde bir iş vesilesiyle Almanya'ya gelmekten daha kolay" ifadelerini kullandı.

Böyle devam etme lüksümüz yok

İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin kültürel anlamda bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu da savunan FDP'li politikacı, yabancılar dairesinin göç dairelerine dönüştürülmesi gerektiğini dile getirerek, Almanya'nın göç politikasında "yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Christian Dürr Fotoğraf: Imago/IPON

Liberal politikacı, yabancı ülkelerde edinilen mesleki diplomaların Almanya'da tanınması konusundaki zorluklara da dikkat çekti. Bunu yapmaya devam etme lüksümüz yok diyen Dürr, Almanya'nın göçe ilişkin duruşunu değiştirmesi gerektiğini savundu.

"Sınır dışı uygulamaları da hızlandırılmalı"

Geçmişte yapılan hatalara da değinen Dürr, "Sosyal sistemlere yüksek bir göç oranı görüldüğünü, ancak istihdam piyasasında bu sayının oldukça düşük kaldığını" söyledi.

İlgili göç yasasının bu yıl içinde kabul edilmesi gerektiğini belirten Dürr, sınır dışıların da hızlandırılmasını talep ederken, Almanya'nın savaştan ve takipten kaçanlara ise kucak açmaya devam edeceğini kaydetti.

Almanya'da koalisyon hükümeti, Nitelikli Göç Yasası'yla yaşlanan nüfustan boşalan pozisyonları doldurmak ve iş piyasasını canlandırmak için yüz binlerce göçmeni ülkeye çekmeyi hedefliyor.

AFP / SÖ,ET