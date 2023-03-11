  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Almanya'da bir hastanede görev yapan göçmen doktorlar
Sembol fotoğrafFotoğraf: picture-alliance/dpa/B. Thissen
PolitikaAlmanya

Almanya'da koalisyon içinde nitelikli iş gücü uyarısı

1 saat önce

FDP'li Christian Dürr, Almanya'nın acilen yeni bir göç politikasına ihtiyacı olduğunu savundu. Dürr'e göre iltica yoluyla Almanya'ya gelmek nitelikli iş gücü olarak gelmekten daha kolay olmamalı.

https://p.dw.com/p/4OXtB

Almanya'da, federal koalisyon hükümeti içinde, daha fazla nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için vize sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yabancı nitelikli iş gücüne yönelik çalışma vizesi sürecinin iyileştirilmesi yönünde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan (Yeşiller) daha fazla çaba gösterilmesini talep eden Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, vize başvurusunda bulunanların Alman temsilciliklerinde bir randevu alana kadar uzun süre beklemek zorunda kaldığı eleştirisinde bulundu.

Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Dürr, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın geniş yabancı temsilcilikler ağıyla istihdam piyasasındaki göç sisteminin bir parçası olduğunu idrak etmesi gerektiğini belirterek, "İltica ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinden Almanya'ya gelmek hala tuhaf bir biçimde bir iş vesilesiyle Almanya'ya gelmekten daha kolay" ifadelerini kullandı.

Böyle devam etme lüksümüz yok

İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin kültürel anlamda bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu da savunan FDP'li politikacı, yabancılar dairesinin göç dairelerine dönüştürülmesi gerektiğini dile getirerek, Almanya'nın göç politikasında "yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr
Christian DürrFotoğraf: Imago/IPON

Liberal politikacı, yabancı ülkelerde edinilen mesleki diplomaların Almanya'da tanınması konusundaki zorluklara da dikkat çekti. Bunu yapmaya devam etme lüksümüz yok diyen Dürr, Almanya'nın göçe ilişkin duruşunu değiştirmesi gerektiğini savundu. 

"Sınır dışı uygulamaları da hızlandırılmalı"

Geçmişte yapılan hatalara da değinen Dürr, "Sosyal sistemlere yüksek bir göç oranı görüldüğünü, ancak istihdam piyasasında bu sayının oldukça düşük kaldığını" söyledi.

İlgili göç yasasının bu yıl içinde kabul edilmesi gerektiğini belirten Dürr, sınır dışıların da hızlandırılmasını talep ederken, Almanya'nın savaştan ve takipten kaçanlara ise kucak açmaya devam edeceğini kaydetti.

Almanya'da koalisyon hükümeti, Nitelikli Göç Yasası'yla yaşlanan nüfustan boşalan pozisyonları doldurmak ve iş piyasasını canlandırmak için yüz binlerce göçmeni ülkeye çekmeyi hedefliyor.

 

AFP / SÖ,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'deki parlamento seçimlerine Almanya'dan katılan seçmenler için, T.C. Köln Başkonsolosluğu'nda hazırlanan oy pusulaları - (2018)

YSK: Seçime 36 parti katılacak

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat6 saat önce
Almanya'nın Chemnitz kentinde yüksek öğrenim gören bir Çinli öğrenci - (08.06.2004)

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Eğitim6 saat önce
Bingöl

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Felaket20 saat önce
Caselist 2022 des Deutschen PEN

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Politika10 Mart 2023
Seçim sandığı önünde oy pusulaları

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Politika10 Mart 2023
Saruhan Oluç

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

Politika10 Mart 2023
Ana sayfaya dön