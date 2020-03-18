Almanya‘da koronavirüs yasağı geldi, Merkel karantinada

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün ülkede yayılmasını yavaşlatmak için sosyal faaliyetlere getirilen kısıtlamaları açıkladıktan sonra hastalığın bulaştığı bir doktorla olan temasından dolayı karantinaya girdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 65 yaşındaki Merkel'in evden çalışmaya devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacağını söyledi. Seibert, testlerin kesin bir sonuç verdiğini söylemek için henüz erken olduğunu da ifade etti.

Merkel, Cuma günü menenjit ve zatüree gibi hastalıklara yol açan pnömokoka karşı aşı olmuş, ancak aşıyı uygulayan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Merkel, karantinaya girmeden önce de federal hükümet ve eyalet temsilcileri arasında yapılan toplantı öncesi Almanya'da alınan yeni önlemleri kamuoyuna açıkladı. Merkel alınan önlemlerle ilgili olarak "En büyük amacımız virüsle mücadele edecek zamanı kazanmak" dedi.

İkiden fazla kişinin buluşması yasak

Alınan önlemler uyarınca Almanya'da önümüzdeki en az iki hafta boyunca aynı evde yaşamayan ya da iş nedeniyle bir arada bulunmayan ikiden fazla kişinin açık havada bir araya gelmesi yasaklandı. Ancak doktora, alışveriş veya işe gitmek mümkün olacak. Kurallara uymayan vatandaşlara ceza verilecebileceği belirtildi.

İki hafta sonra da alınan önlemler sonucu virüsün yayılma hızının düşüp düşmediği değerlendirilecek.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet virüse karşı alınan önlemlerin en kalabalık eyalet olan eyalette 19 Nisan'a kadar geçerli olacağı açıkladı.

Almanya'da tüm eyaletlerde restoranlar yalnızca paket servis yapabilecek, kuaförler, güzellik merkezleri, masaj salonları ve dövmeciler ise kepenk açamayacak.

Son rakamlar

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son verilere göre Almanya'da şimdiye kadar 22 bin 672 vaka kayıtlara geçti. Şimdiye kadar salgında 55 kişi de yaşamını yitirdi.

Reuters / SSB, HS

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