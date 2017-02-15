Almanya'da koronavirüs vakaları düşüşte

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, yedi gün içerisinde 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri 87,3'e geriledi. Geçen hafta cumartesi günü 121,5 dolayında olan bu değer düşme eğilimini südürmüş, perşembe günü 103,6'ya cuma günü ise 96,5'e gerilemişti.

Enstitü, bir gün içerisinde kayda geçen yeni koronavirüs vaka sayısının 7 bin 894 olduğunu, 177 kişinin ise virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı. Son ölüm vakaları ile birlikte Almanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 25'e yükseldi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Spahn'dan uyarı

Almanya'da yedi günlük insidans değerinin önlemlerin sıkılaştırılmasında eşik olarak kabul edilen 100'ün altına düşmesiyle bazı eyaletlerde restoran ve oteller yeniden açılırken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn hızlı açılma adımlarının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulundu. Spahn, eyalet yönetimlerindeki mevkidaşlarına hitaben yazdığı mektupta restoranların iç bölümlerinin ve otellerin, sadece yedi günlük insidans değeri 50'nin altına düşen eyaletlerde açılmasını talep etti. Almanya'da 16 eyaletten sadece Schleswig-Holstein bu koşulu yerine getiriyor.

Sağlık Bakanı, "Çok fazla ve çok hızlı bir açılma olması ve karşılıklı ihtiyattan feragat edilmesi durumunda vaka sayılarının yeniden çok güçlü bir biçimde artması riski oluşur" dedi. Bakan, eyaletleri açılma konusunda bir "rekabet yürütmeye" karşı uyardı.

30 milyon kişi aşılandı

Diğer yandan Almanya'da koronavirüse karşı aşılama da hız kazandı. Sağlık Bakanı Spahn'ın verdiği bilgilere göre, Almanya'da 30 milyon kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu olurken, 9 milyon kişi ise iki doz aşı oldu.

Reuters,AFP,dpa/BÖ,DÇÜ

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