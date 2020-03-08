Almanya'da koronavirüs ilk kez can aldı: 2 ölü

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni koronavirüs can almaya devam ediyor. Almanya'dan ilk ölüm haberleri geldi. Almanya'nın en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da Heinsberg ve Essen kentlerinden iki kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel yetkililerin duyurduğu ölüm vakaları eyalet Sağlık Bakanlığınca da teyit edildi.

Essen kentinde hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında bir kadın olduğu ve söz konusu kişiye koronavirüs teşhisinin geçen hafta Salı günü konduğu belirtildi. Hastanın genel durumunun hastaneye geldiğinde iyi olmadığı ve giderek daha da kötüleştiği, koronavirüs bağlantılı akciğer iltihaplanmasından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Heinsberg kentinde 47 yaşındaki bir erkeğe eyaletteki ilk koronavirüs teşhisi 25 Şubat'ta konmuş, bu kişinin eşinin yanı sıra karnaval kutlamaları sırasında pek çok kişiye de virüsü bulaştırdığı ortaya çıkmıştı.

Brandenburg'da 5 bin kişi karantina altına alındı

Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde de bir okulda koronavirüs şüphesi nedeniyle 4 bin ila 5 bin kişi evde karantina altına alındı.

Okuldan öğretmenlerin Berlin'de koronavirüs tespit edilen bir kişiyle temas ettiklerinin ortaya çıkması üzerine okuldaki tüm öğretmen, öğrenci, memurlar ve yakınlarının evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

dpa/BK,TY

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