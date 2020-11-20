 Almanya′da koronavirüs ölümleri en yüksek seviyede | ALMANYA | DW | 25.11.2020

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ALMANYA

Almanya'da koronavirüs ölümleri en yüksek seviyede

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 410 kişi yaşamını yitirdi. Bunun, salgının başından beri kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğu belirtiliyor.

Almanya'da son 24 saat içinde 410 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saat içinde 410 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya'da son 24 içinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 410 olarak kaydedildi. Bunun Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğu dikkati çekti. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce Nisan ayı ortasında en üst seviyeye ulaşmış ve bu sayı 315 olarak tespit edilmişti. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 14 bin 771'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son 24 saat içinde kayıtlara geçen vaka sayısı ise 18 bin 633 olarak belirlendi. Bu sayının bir hafta önceki vaka sayısına göre yaklaşık bin daha fazla olduğu belirtiliyor. Almanya'da en yüksek vaka sayısı geçen Cuma günü kaydedilmiş ve bu sayı 23 bin 648 olarak açıklanmıştı. RKI'nın verilerine göre, ülkede salgının başından bu yana toplam 961 bin 320 kişide koronavirüs tespit edildi. 656 bin 400 kişi ise iyileşti.

Almanya'da vaka sayılarının artması nedeniyle Kasım ayı başından beri yürürlükteolan kısıtlamaların 20 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Restoran, kafe gibi işletmelerle boş zaman faaliyetlerine yönelik tesislerin kapatılması, sosyal teması asgari düzeye indirilmesi gibi önlemleri içeren kısıtlamalarla ilgili karar bugün Başbakan Angela Merkel ile eyaletlerin başbakanlarının yapacağı toplantıda alınacak.

dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Merkel: Berlin'de salgın kontrolümüzde değil

Almanya Başbakanı Merkel, başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının kontrol altında olmadığını belirterek, kısıtlama kararlarında yavaş davranıldığı eleştirisinde bulundu.  

Merkel’den sosyal teması daha da azaltma çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel’in eyalet başbakanları ile yaptığı görüşmeden yeni kısıtlama kararı çıkmadı, ancak vatandaşlardan sosyal teması daha da azaltmaları istendi. Önlemleri sertleştirme kararı 25 Kasım’a bırakıldı.  

Merkel: Salgın doğal afet gibi bir şey

Almanya'da bugün yürürlüğe giren kısıtlamalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başbakan Merkel, halkın söz konusu kararlara uyacağına inandığını dile getirdi.  

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