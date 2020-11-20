Almanya'da koronavirüs ölümleri en yüksek seviyede

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya'da son 24 içinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 410 olarak kaydedildi. Bunun Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğu dikkati çekti. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce Nisan ayı ortasında en üst seviyeye ulaşmış ve bu sayı 315 olarak tespit edilmişti. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 14 bin 771'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son 24 saat içinde kayıtlara geçen vaka sayısı ise 18 bin 633 olarak belirlendi. Bu sayının bir hafta önceki vaka sayısına göre yaklaşık bin daha fazla olduğu belirtiliyor. Almanya'da en yüksek vaka sayısı geçen Cuma günü kaydedilmiş ve bu sayı 23 bin 648 olarak açıklanmıştı. RKI'nın verilerine göre, ülkede salgının başından bu yana toplam 961 bin 320 kişide koronavirüs tespit edildi. 656 bin 400 kişi ise iyileşti.

Almanya'da vaka sayılarının artması nedeniyle Kasım ayı başından beri yürürlükteolan kısıtlamaların 20 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Restoran, kafe gibi işletmelerle boş zaman faaliyetlerine yönelik tesislerin kapatılması, sosyal teması asgari düzeye indirilmesi gibi önlemleri içeren kısıtlamalarla ilgili karar bugün Başbakan Angela Merkel ile eyaletlerin başbakanlarının yapacağı toplantıda alınacak.

dpa/JD,EC

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