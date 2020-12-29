 Almanya′da koronavirüs ölümleri artıyor | ALMANYA | DW | 30.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs ölümleri artıyor

Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı. Alınan önlemlere rağmen vaka sayısında istenen düşüşün sağlanamaması nedeniyle Bakan Spahn tedbirlerin sürebileceğini ifade etti.

Almanya'da bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı

Almanya'da bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı

Almanya'da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana ilk kez vefat sayısı bini aştı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sağlık dairelerinden aldığı verilere göre, son 24 saat içinde bin 129 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Almanya'da salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 32 bin 107'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saat içinde 22 bin 459 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı da 1 milyon 680 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü, iyileşenlerin sayısını da yaklaşık 1 milyon 302 bin 600 olarak bildirdi. Son yedi günde 100 bin kişi içinde pozitif vaka sayısının da 141,3 olduğu belirtildi. Bir gün önce bu sayı 149,2 olarak kaydedilmişti.

Tedbirlerin süresi uzatılacak mı?

Almanya'da hükümet ve eyalet yönetimleri, son yedi günde 100 bin kişi içinde tespit edilen pozitif vaka sayısını 50'nin altına düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkede iki haftadır sıkı önlemler uygulanıyor. Yiyecek ve temel ihtiyaç maddeleri satan yerler hariç birçok dükkan ve mağaza ile restoran ve kafe gibi işletmeler kapatıldı. Okullar ve kreşlerin de kapatıldığı ülkede, tedbirler 10 Ocak'a kadar sürecek. Ancak Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 5 Ocak'ta yapacağı toplantıda, tedbirlerin uzatılıp uzatılmaması görüşülecek.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın salgınla mücadelede istenen noktaya henüz gelemediğine işaret ederek, bu nedenle 10 Ocak'tan sonra da "kuşkusuz tedbirlerin süreceğini" söyledi. Spahn dün akşam ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, bu tedbirlerin nasıl olacağına ise 5 Ocak'ta yapılacak toplantıda karar verileceğini ifade etti.

Aşı ile ilgili tartışmalar

Bakan Spahn, birçok ülkenin sipariş ettiği dozun daha yüksek olmasına rağmen, Almanya'nın aşıda yeterli dozu sağlamadığı yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, "Hepimiz kıt koşullarda başlıyoruz" dedi.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble de Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın yeterli miktarda aşı sağlamadığı yönündeki suçlamaları reddetti. "Eleştirileri anlayabiliyorum ama yine de bunun yanlış olduğu kanısındayım" diyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Schäuble, sabırsız bir tutum ile "dünyanın yoksul bölgelerindeki insanlardan aşıyı kaçırmamak" gerektiğini söyledi.

Almanya'da koronavirüs aşılarının yapılmasına 27 Aralık Pazar günü başlandı. Sağlık Bakanı Spahn'ın verdiği bilgilere göre, Almanya BioNTech ve Pfizer ile Moderna'nın ürettiği aşılardan 130 milyon doz sipariş etti.

AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanların üçte ikisi aşı olmak istiyor

Uluslararası bir araştırma, Almanların yaklaşık üçte ikisinin koronavirüs aşısı olmak istediğini ortaya koydu. Çeşitli ülkelerde aşı olmak istemeyenlerin gerekçeleri birbirlerinden farklı.  

Koronavirüs varyantı Almanya'da Kasım ayında görüldü

İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Almanya’daki bir hastada Kasım ayında görüldüğü doğrulandı.  

Saksonya'da Covid-19 nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadı

Almanya'nın Polonya ve Çekya ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da Covid-19 ölümleri nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadığı bildiriliyor.  

Almanya’da aşılama nasıl yapılacak?

AB Komisyonu'nun Pfizer ve BioNTech'in aşısına verdiği onayın ardından Avrupa çapında aşılamalar 27 Aralık'tan itibaren başlıyor. İşte aşılamayla ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları...  

Benzer içerik

Coronavirus – Impfbeginn Sachsen

Almanların üçte ikisi aşı olmak istiyor 29.12.2020

Uluslararası bir araştırma, Almanların yaklaşık üçte ikisinin koronavirüs aşısı olmak istediğini ortaya koydu. Çeşitli ülkelerde aşı olmak istemeyenlerin gerekçeleri birbirlerinden farklı.

Deutschland Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery

Dünya Tabipler Birliği Başkanı: Sürü bağışıklığı için 100 milyon doz aşı gerekli 28.12.2020

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery, Almanya'da sürü bağışıklığı için 100 milyon doz aşı gerekli olduğunu söyledi. Montgomery, aşı olanlara bazı ayrıcalıkların tanınmasına ise bu aşamada karşı çıktı.

Coronavirus – Impfbeginn in Bad Windsheim

BioNTech: 2021 için hedef 750 milyon doz aşı 28.12.2020

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı Comirnaty’nin üretimi için yeni ortaklar arayan BioNTech, aşının Avrupa’da karmaşık bir ağ çerçevesinde üretildiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı

Almanya'da koronavirüs ölümleri artıyor

Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı. Alınan önlemlere rağmen vaka sayısında istenen düşüşün sağlanamaması nedeniyle Bakan Spahn tedbirlerin sürebileceğini ifade etti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  