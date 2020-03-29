 Almanya’da korona mağdurlarına devlet yardımı | ALMANYA | DW | 02.04.2020

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ALMANYA

Almanya’da korona mağdurlarına devlet yardımı

Almanya’da korona krizi nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik devlet desteğinin ödenmesine başlandı. İki günde kamu bütçesinden aktarılan yardımın miktarı 1,3 milyar euro.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, yardım paketi ile ilgili basın toplantısında (23.03.2020)

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, yardım paketi ile ilgili basın toplantısında (23.03.2020)

Alman devletinin, korona krizinden etkilenen küçük işletmeler ve serbest çalışanlara yönelik acil yardımları, hak sahiplerine ödenmeye başlandı. 16 eyaletten oluşan Almanya’da, sadece dokuz eyalette, iki gün içinde 370 binden fazla başvurunun kabul edildiği bildirildi. Onaylanan başvuruların sahiplerine iki günde 1,3 milyar euro ödeme yapıldı.

Eyaletlerden gelen bilgilere göre söz konusu devlet yardımına en çok, beş kişiden daha az personeli olan küçük işletmeler ile serbest meslek sahipleri başvuruyor. Bazı eyaletlerde yoğun talep nedeniyle aksaklıklar yaşandığı ancak birçok eyalet idaresinin, ilgili kurumlara acil ek personel tahsis etmesi ile bu aksaklıkların giderilmeye çalışıldığı belirtildi. Bu bağlamda örneğin Bremen eyaletinde, korona krizinden önce iki kişinin çalıştığı ilgili kamu yardımı başvurularının değerlendirildiği birimdeki personel sayısı geçici olarak 60'a çıkarıldı. 

İşletmelere 15 bin euroya kadar yardım

Eyalet hükümetlerinin yanı sıra federal hükümet de küçük işletmeler ve serbest çalışanlara acil maddi destek sağlıyor. Federal bütçeden ayrılan 50 milyar euro çapındaki yardımın ihtiyacı olanlara aktarımı da geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana devam ediyor. Bu kapsamda, beş ve daha az çalışanı olan küçük işletmelere üç ay için, bir kereye mahsus olmak üzere 9 bin euro destek sağlanıyor. Personel sayısı 10’u bulan işletmelere ise ayni dönem için 15 bin euro yardım yapılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri kapalı kalan kişilerle aynı sebepten dolayı çalışamayan serbest meslek sahipleri ve serbest çalışanlar, yardım başvurusunda bulunurken, salgından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadığını taahhüt etmek zorunda. 31 Aralık 2019 tarihi ve öncesinde mali sıkıntı yaşayan firmalar ve şahıslar söz konusu yardımlardan faydalanamıyor. Yetkililer, başvuruda formunda yanlış bilgi verenler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtiyor.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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