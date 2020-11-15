 Almanya′da korona kısıtlamalarına devam | ALMANYA | DW | 25.11.2020

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ALMANYA

Almanya'da korona kısıtlamalarına devam

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaklaşık 8 saat süren görüşmelerin ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları ile gerçekleştirdiği sekiz saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, mevcut kısmi kısıtlamalara 20 Aralık'a kadar devam edilmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Merkel, halktan da önlemlere uymalarını istedi. Başbakan özellikle sosyal temasın mümkün olduğunca kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

Merkel,  Almanya'daki yüksek enfeksiyon seviyesine  işaret ederek korona pandemisine karşı mücadelede daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Merkel, federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin "mevcut kısıtlamaların Ocak ayının başına kadar uygulanması gerektiği" konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

"Kısmi başarı sağlandı"

Kasım ayının başından bu yana yürürlükte olan sınırlı kısıtlamaların "kısmi başarı" gösterdiğini vurgulayan Merkel, ancak "Bu kısmi başarıdan hiçbir şekilde memnun olamayız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Merkel, Noel döneminde ve yılbaşında ailelerin bir araya gelmesini önemsediklerini, bunun "Hristayanlar ve diğer insanlar" için değerli olduğunu belirterek önlemlerin uygulanmasıyla bunun mümkün olabileceğini ifade etti. 

Merkel, enfeksiyon sayısındaki üst sınır artışının "kırıldığını" ancak enfeksiyon sayısının stabilizasyonunun henüz yeterli düzeye çekilemediğine de dikkat çekti.

Önlemler şöyle

Alınan önlemler uyarınca Noel'den önce sosyal temas kısıtlamaları sıkılaştırılacak. 1 Aralık'tan itibaren tanıdık, akrabalar ve aile yakınlarıyla özel toplantılar, en fazla, kendi ailesi dışından bir aileleyle mümkün olacak ve en fazla beş kişi ile sınırlı kalacak. 14 yaşın altındaki çocuklar sayılmayacak.

23 Aralık ile yıl başı arasında 14 yaşın altındaki çocuklar hariç, on kişiye kadar toplantılara izin verilecek.

Restoran ve barlar kapalı kalacak.

Maske zorunluluğu dükkanlarda genişletilecek, otoparklarda da geçerli olacak.

100 binde 200'den fazla yeni enfeksiyon durumunda  bu bölgelerde ek önlemler  alınacak.

Yılbaşı gecesinde havai fişek atılmasından kaçınılması önerildi.  Kalabalık meydanlarda ve sokaklarda havai fişekler yasaklanacak.

AFP/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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