 Almanya′da korona kısıtlamaları uzatıldı | ALMANYA | DW | 27.05.2020

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ALMANYA

Almanya'da korona kısıtlamaları uzatıldı

Almanya'da federal hükümet ve eyaletler, fiziksel temas kısıtlamalarının 29 Haziran'a kadar uzatılmasında uzlaştı. Eyaletler bölgedeki duruma göre gevşetme önlemlerine kendileri karar verebilecek.

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Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, koronavirüs nedeniyle getirilen ve 5 Haziran'a kadar geçerli olması öngörülen temas kısıtlamalarının 29 Haziran'a kadar uzatılması konusunda anlaştı.

Toplantıda kişilerin temas halinde olduğu çevrenin mümkün olduğunca kısıtlı ve sabit tutulması tavsiyesine vurgu yapıldı. Hane içinde de hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyulması, kişi sayısının mekanın büyüklüğüne orantılı olması ve yeterli havalandırmanın sağlanması, özel buluşmaların mümkün olduğunca bulaşma riskinin çok daha düşük olduğu açık havada yapılması, üzerinde uzlaşılan tavsiyeler arasında.

6 Haziran'dan itibaren önlemler gevşetilebilecek

Koronavirüse karşı getirilen önlemlerin gevşetilmesinin üzerinden bir ay geçerken yeni vaka sayısının düşük seviyede kaldığı tespiti üzerinden bazı uygulamaların gevşetilmesi de karara bağlandı. Eyaletler bölgedeki duruma göre 6 Haziran'dan itibaren 10'a kadar kişinin açık havada bir araya gelmesi ya da iki hane halkının kamuya açık alanda bir araya gelmesine izin verebilecek.

Thüringen eyaleti daha fazla gevşetmeye gitmeyi planlarken Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinin önlemleri sıkı tutmak istediği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyalet yönetimlerinin önlemleri kendilerinin yönlendirmek istemelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek "Ortak hedefimiz yeni vaka sayılarını azaltmak ve kontrol altında tutmak. Ancak farklı koşullar tabii ki farklı yaklaşımlara olanak tanıyor" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün Almanya'nın doğusundaki sekiz eyaletin başbakanlarıyla görüntülü konferans gerçekleştirecek. Toplantıda salgının ekonomik etkilerinin ve doğu eyaletlerinde bilim ve araştırma faaliyetlerinin güçlendirilmesinin gündeme geleceği belirtildi.

Bir günde 47 can kaybı

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya'da teyitli koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 362 kişi artarak 179 bin 364'e yükseldi. Bir günde 47 kişi de hayatını kaybetti. Almanya'da koronavirüsten toplam can kaybı 8 bin 349'a ulaştı.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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