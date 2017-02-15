Almanya'da korona aşısı fazlası oluştu

Aşılamanın yaklaşık altı ay önce başladığı Almanya'da aşı fazlası oluştu. Federal ve eyalet sağlık bakanları toplantısının sonuç bildirgesine göre, ülke genelinde aşı arzının talebin üstüne çıktığı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgiye göre, video konferansla yapılan toplantıda bakanlar aşı merkezleri, muayenehaneler ve işyeri doktorlarına aşı talebinin gerilediğini ifade etti. Ancak bakanlar, aşılama kampanyasının başarılı olabilmesinin de aşılama oranlarının yüksek olmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Almanya'da nüfusun yüzde 46,4'ü çift doz, yüzde 59,9'u ise tek doz aşılandı. Sağlık bakanları toplantısında, ülke genelinde henüz aşı olmaya karar vermemiş kişilere ulaşılmasının önemine dikkat çekildi.

Mobil aşı merkezleri ( Aşı stantları)

Ülke genelinde daha önce de duyurulduğu üzere aşılama kampanyasına hız verilmesi için çalışılıyor. Bu kapsamda pazar yerleri, kilise, süpermarket, kültür ve spor aktivitelerinin yapıldığı alanlar gibi kalabalık yerlerde aşı stantları kuruldu. Aşıların buralara nakledilmesinin de daha esnek hale getirilmesine çalışılıyor.

Aşılamanın başladığı Aralık ayında, yeteri kadar aşı olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Bu nedenle yaş gruplarına göre öncelik sıralaması yapılarak, en yaşlılar, huzur evlerinde kalanlar, risk grubunda olanlar ve sağlık çalışanları gibi meslek gruplarından başlanmıştı. Bakanlar, "Temmuz ayı sonuna kadar tedarik edilecek aşılarla, isteyen her yetişkinin ilk doz aşısını yaptırabileceğini" vurguladı.

Federal Sağlık Bakanlığı şimdi en kısa sürede eyaletlerdeki dağıtım merkezlerinde depolanmış aşıların toplanmasını planlıyor. Halihazırda var olan aşıların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi de gerekiyor. Berlin'deki konferansta aşıların çöpe atılmasının en aza indirgenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, fazla aşıların diğer ülkelere verilmesinin planlandığı belirtildi.

Almanya, ülkede aşılama kampanyasında kullanılmayan ve depolama açısından sorunlu olmayan aşıları AB dışındaki ülkelere bağışlamayı planlıyor. Federal hükümet kısa süre önce 30 milyon doz aşıyı bağışlamak istediğini açıklamıştı.

dpa, Reuters / GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe