  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Korona aşısı, ağzı maskeli, eldivenli bir uzman tarafından şırıngaya çekiliyor
Fotoğraf: Marwan Naamani/dpa/picture alliance
Hukuk ve AdaletAlmanya

Almanya'da korona aşıları davalık oldu

2 saat önce

Almanya'da korona aşısı yaptırdığı için başka sağlık sorunları yaşadığını ileri süren 185 kişi davacı oldu. İlk duruşmanın 28 Nisan'da görülmesi bekleniyor.

https://p.dw.com/p/4PuOi

Almanya'da korona aşılarının neden olduğu iddia edilen sağlık sorunları öne sürülerek ülke genelinde en az 185 dava açıldı.

Düsseldorf ve Wiesbaden kentlerinde bulunan iki hukuk ofisi tarafından açılan davalar, aralarında Almanya merkezli BioNTech firmasının da bulunduğu dört büyük korona aşısı üreticisine karşı açıldı.

Korona aşısı yaptırdığı için kalbinde hasar oluştuğunu iddia eden bir kadın tarafından BioNTech'e karşı açılan ilk davanın birinci duruşmasının ise 28 Nisan'da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor. Davacının avukatı, kendi de tıp sektöründe çalışan müvekkilinin kimliğinin gizli kalmasını istediğini açıkladı.

Hukuk süreci nasıl işleyecek?

Korona aşısı üreticilerine karşı açılan her dava ayrı ayrı görülecek. Davalarda aşılama ile davacıların şikayet konusu ettikleri rahatsızlıkları arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak. Bu bağlamda uzmanların görüşlerine başvurulacak ve mahkemeler uzman görüşlerine göre kararlar alacak.

Covid 19 aşıları için diğer ilaçlara da uygulanan İlaç Yasası veya Ürün Sorumluluğu Yasası geçerli. Örneğin bir üretim hatası olması halinde üretici sorumlu tutulabiliyor. Aşının yanlış uygulanmasında ise aşıyı yapan kişi sorumlu oluyor.

BioNTech'ten yapılan açıklamada şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirinde, ortaya çıkan sağlık bozuklukları ile Comirnaty aşısı arasında nedensel bir bağlantı tespit edilemediği belirtildi. Bir firma sözcü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. BioNTech kendisine yönelik iddiaların yer aldığı her vakayı dikkatle inceliyor" dedi.

Ancak sözcü, bunun ön koşulunun avukatların yeterli belge sunması olduğunu söyledi.

Binlerce şikayet var

Düsseldorf'ta bulunan hukuk bürosundan yapılan açıklamada kendilerine aşı mağduru olduğunu ileri süren yaklaşık 3 bin kişinin başvurmasına karşın sadece 135'inin şikayetinin dava konusuna dönüştürüldüğü kaydedildi. Wiesbaden'de bulunan hukuk ofisi de, çok sayıda başvuru almalarına karşın, olumlu sonuç elde edebileceği öngörülen 50 şikayetçi için dava açmayı kabul ettiklerini diğer başvuruları ise reddettiklerini bildirdi.

 

dpa / TY,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İsrail Sağlık Bakanlığı: Aşının çocuklarda ve gençlerde yan etkisi az

İsrail Sağlık Bakanlığı: Aşının çocuklarda ve gençlerde yan etkisi az

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın ilgili raporuna göre koronavirüs aşısı çocuklarda ve gençlerde çok nadir ağır yan etki yapıyor. Özellikle 5-11 yaş arası çocuklarda kalp kası iltihaplanmasına hiç rastlanmadığı belirtiliyor.
Sağlık27 Ocak 2022

Korona istismarcısına dolandırıcılık davası

Korona istismarcısına dolandırıcılık davası

Almanya’da koronavirüs salgınını istismar ederek piyasaları dolandıran bir kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık, şüphelinin dolandırdığı 2 milyon euroyu Türkiye'ye havale ederek parayı burada çektiğini açıkladı.
Politika11 Ocak 2021
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna Savaşı'nda üç Ukraynalı topçu birliği askeri - (05.04.2023)

Ukrayna ne zaman karşı taarruza geçecek?

Politika9 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Isar 2 Nükleer Santrali

Almanya'da nükleer enerjiye vedada geri sayım

Almanya'da nükleer enerjiye vedada geri sayım

Doğa ve Çevre5 saat önce
TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı

Erdoğan'ın sunduğu "dev projeler" seçmeni nasıl etkiler?

Erdoğan'ın sunduğu "dev projeler" seçmeni nasıl etkiler?

Politika7 saat önce
AKP ve CHP'nin listeleri ile ilgili tartışmalar sürüyor

Milletvekili aday listeleri hangi mesajı veriyor?

Milletvekili aday listeleri hangi mesajı veriyor?

Politika10 Nisan 2023
Üreticiler, kırmızı ette fiyatların artabileceğini belirtiyor

Kırmızı ette fiyat artışı sürecek mi?

Kırmızı ette fiyat artışı sürecek mi?

Ekonomi10 Nisan 2023
HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez Binası

Seçimler yaklaşırken HDP kapatma davası hangi aşamada?

Seçimler yaklaşırken HDP kapatma davası hangi aşamada?

Hukuk ve Adalet10 Nisan 2023
Yüksek Seçim Kurulu

Milletvekili aday listeleri YSK'ya sunuldu

Milletvekili aday listeleri YSK'ya sunuldu

Politika9 Nisan 2023
Ana sayfaya dön