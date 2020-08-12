 Almanya′da koalisyon korona desteklerinde uzlaştı | ALMANYA | DW | 26.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da koalisyon korona desteklerinde uzlaştı

Almanya'da koalisyon ortakları korona krizine karşı alınan önlemler konusunda uzlaştı. Önlemler birçok kesime ekonomik destek olarak yansıyacak.

Koalisyon partilerinin liderleri bir arada

Koalisyon partilerinin liderleri bir arada

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koronavirüs krizinin yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesine  yönelik alınacak önlemler konusunda anlaştı.

Buna göre kısa çalışma ödenekleri uzatılacak, şirketlere destek sürdürülecek, çocukları olan ya da yakınlarına bakmak zorunda olanların ücretsiz izin hakları genişletilecek, sanatçı ve küçük esnafa destek verilecek.

Kısa çalışma ödeneği

Berlin'de bir araya gelen koalisyon partilerinin liderlerinin üzerinde uzlaştığı konular arasında kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılması da bulunuyor. Buna göre  korona krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar, gelecek yılın sonuna kadar, en fazla 24 ay boyunca kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanabilecekler.

Koalisyon ayrıca  şirketler için öngörülen korona destek programlarının da bu yılın sonuna kadar sürdürülmesi üzerinde anlaşma sağladı. Ekonomik sıkıntıdaki şirketlerin iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğü de 31 Aralık'a kadar askıya alındı.

Çocuk bakımı için hastalık raporu

Üzerinde uzlaşılan bir diğer konu ise yasal sigortalıların rahatsızlanan ve rapor alan çocuklarına evde bakabilmeleri için daha fazla gün ücretsiz izinli sayılmaları. Korona krizi nedeniyle ebeveynler 12 yaşından küçük çocuklarının hastalanmaları durumunda eğer çiftlerse (anne ve baba birlikteyse) 5 gün, çocuklarını tek başlarına yetiştiriyorlarsa 10 gün daha fazla ücretsiz izin alabilecek. Ayrıca hasta ya da yatalak durumdaki akrabalarına bakmak zorunda olanlar 20 güne kadar ücretsiz izinli sayılabilecek. Buna ek olarak, bakımın evde yapılması halinde, 20 iş gününe kadar bakım desteği ödeneğinin de talep edebilmesi mümkün oldu.

Sosyal hizmet sağlayıcılar için koruma

Engelli insanlar için atölye çalışmaları gibi sosyal hizmet sağlayanlar korona krizindeki kısıtlamalar nedeniyle kapanma ya da faaliyetlerini sonlandırma risklerine karşı korunmaya devam edilecek. Alınan kararlara göre bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, istihdam teşviki veya dil kursları sağlayıcıları için de destekler sürdürülecek.

Sanatçılara destek

Üzerinde uzlaşılan metne göre korona krizinden olumsuz etkilenen sanatçılar, serbest meslek sahipleri ve küçük işletmelerin temel güvenliğe daha kolay erişebilmeleri sağlanacak. Ayrıca Hartz 4 olarak bilinen sosyal yardım ödeneğine erişim kolaylığı da 2021'in sonuna kadar uzatılacak.

DW,dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dünya ekonomisinde koronavirüs krizi

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 89 bine çıkarken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, küresel ekonomik büyümenin salgın yüzünden yarı yarıya gerileme olasılığına dikkat çekti.  

Benzer içerik

Symbolbild Coronavirus & Mundschutz

Korona salgını Almanya’da değişimi tetikledi 12.08.2020

Salgınla etkin mücadele için hükümetleri hızlı önlemler almaya zorlayan korona krizi, istendiği takdirde dünyada değişim ve reform sürecinin çok daha hızlı gerçekleşebileceğini gözler önüne serdi.

BdTD | Libanon | Ein Demonstrant schwenkt die libanesische Flagge vor der Bereitschaftspolizei

Lübnan'da öfke büyüyor 09.08.2020

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen protestolarda bir polis öldü, en az 200 kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, halktan özür dileyerek görevinden istifa etti.

Brüssel Belgien | Sondersitzung der Außenminister - Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara yolcusu 24.08.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye’ye gidiyor. Maas öncesinde Atina'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül'e kadar uzattı

Alman hükümetinin 160'dan fazla ülkeye seyahat uyarısının süresini 14 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi. Bazı bölgeler hariç Türkiye de seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında bulunuyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  