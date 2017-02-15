 Almanya′da koalisyon için ilk adımlar atılıyor | Almanya | DW | 30.09.2021

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Almanya

Almanya'da koalisyon için ilk adımlar atılıyor

Almanya'daki seçimler sonrasında partiler olası koalisyon hükümetleri için ön görüşmelere bu hafta sonu başlayacak. Seçimlerdeki hezimete rağmen CDU/CSU da FDP ve Yeşillerle ön görüşmelere hazırlanıyor.

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Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde partiler arasında ön görüşmeler bu hafta sonu yapılacak.

Oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimden en güçlü parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra yüzde 24,1 oy oranı ile hezimete uğrayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri de Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ön görüşmelere hazırlanıyor.

Buna göre, SPD Pazar günü FDP ve Yeşiller ile ayrı birer görüşme yapacak. Hristiyan Birlik de Pazar günü FDP, gelecek hafta Salı günü de Yeşiller ile bir araya gelecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Paul Ziemiak, "Gelecek koalisyonu oluşturmak için bir imkân bulunup bulunmadığına dair görüşmelerin anlamlı olacağına inanıyoruz" dedi. Ziemiak, iklim koruma, devletin finansmanı ve dijitalleşme gibi konularda "sürdürülebilir bir koalisyon" ihtimalinin söz konusu olduğunu ifade etti.

CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet, partisinin aldığı tarihi yenilgiye rağmen Hristiyan Birlik partilerinin liderliğinde bir koalisyon kurulmasının ihtimal dışı olmadığını açıklamıştı. Seçimlerdeki hezimetin ardından ön görüşmelere parti içinde de sıcak bakmayanların olduğuna işaret eden CDU Genel Sekreteri Ziemiak, ön görüşme kararının parti yönetiminde oy birliği ile alınmadığını belirterek, "Evet, farklı sesler de vardı" dedi.

Yeşiller ve FDP görüşmelere devam edecek

Yeşiller ve FDP'nin Sosyal Demokratların yanı sıra Hristiyan Birlik ile de koalisyon hükümeti kurması teorik olarak mümkün görünüyor. Yeşiller SPD ile koalisyonu tercih ederken, liberal çizgideki FDP Hristiyan Birlik partileri ile aynı hükümette yer almayı istiyor. Bunun yanı sıra iki parti arasında iklim ve vergi politikalarında derin görüş ayrılıkları bulunuyor.

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck

Bu nedenle de Yeşiller ve FDP liderleri diğer partilerle bir araya gelmeden önce başladıkları ön görüşmeleri Cuma günü sürdürmeyi planlıyor. FDP'den yapılan açıklamaya göre, Cuma günü yapılacak görüşmede "öncelikle içeriğe dair soruların derinleştirilmesi" öngörülüyor. Her iki parti de maliye bakanlığına talip olduğu için, içeriğin yanı sıra bakanlıkların paylaşımı konusunda da tartışma yaşanabileceği belirtiliyor.

Birlik partilerine eleştiri

Birlik partilerinin seçimlerde ön görüşmeler yapmaya hazırlanması Yeşiller tarafından şüpheyle karşılandı. Yeşiller meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckardt Funke medya grubuna yaptığı açıklamada "CDU'nun içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurunca, CDU ve CSU ile nasıl koalisyon kurulacağını anlamıyorum" dedi.

Buna karşılık FDP Genel Başkan Yardımcısı Stephan Thomae, Birlik partilerinin henüz koalisyon görüşmelerinin "dışında" olmadığını ifade etti. RBB'ye bağlı bir radyoya konuşan Thomae, partisinin hâlâ Hristiyan Birlik, Yeşiller ve FDP koalisyonun mümkün olduğuna inandığını kaydetti.

SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans da Augsburger Allgemeine gazetesine Hristiyan Birlik partilerinin ısrarını eleştirerek, Armin Laschet'in hâlâ "biraz olsun güç kazanabilmek" için mücadele etmek yerine seçmenin tercihini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

AFP,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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