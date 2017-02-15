 Almanya′da koalisyon görüşmeleri başlıyor | Almanya | DW | 18.10.2021

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Almanya

Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

Almanya'da SPD-Yeşiller-Hür Demokratlar koalisyonu için resmi görüşmeler başlıyor. Yeşiller'in ardından Hür Demokratlar da koalisyon görüşmelerine yeşil ışık yaktı.

Yeşiller, SPD ve FDP liderleri sondaj görüşmeleri sonrasında düzenlenen basın toplantısında.

Yeşiller, SPD ve FDP liderleri sondaj görüşmeleri sonrasında düzenlenen basın toplantısında.

Almanya'da Yeşillerin ardından liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) de yeşil ışık yakmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) önderliğinde yapılacak koalisyon görüşmeleri önünde engel kalmadı.

FDP'nin SPD ve Yeşiller ile koalisyona yeşil ışık yakması sonrasında konuşan parti Genel Başkanı Christian Lindner, iyimser ancak temkinli mesajlar verdi. Parti Yönetim Kurulu ve Federal Meclis Grubunun ortak oturumunda koalisyon görüşmelerine katılma kararının oy birliğiyle alındığını belirten Lindner, "Almanya için sorumluluk üstleniyoruz. Almanya'nın istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var. Almanya yönetimsiz kalamaz. Almanya'nın toplumda, ekonomi ve devlette kapsamlı bir modernizasyona ihtiyacı var" dedi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner

FDP Genel Başkanı Christian Lindner

SPD ve Yeşiller ile oluşturulacak koalisyonun fırsatlar gibi sınamaları da beraberinde getireceğine işaret eden Lindner, partiler arasında büyük içeriksel farklılıklar bulunduğunu, bunun da tüm taraflar için büyük tolerans ve yeniden düşünme becerisi gerektirdiğini kaydetti. Lindner, üçlü koalisyonun başlangıçta zorunlu bir ittifak gibi görüneceğini belirterek "Bu koalisyondan daha fazlası çıkar mı, bu taraflara bağlı. Koalisyon yeniliklere imza atmalı ve Almanya için bir kazanç olmalı" diye konuştu.

Üç parti, koalisyon görüşmeleri öncesinde yapılan sondaj görüşmelerini geçen Cuma günü sonuçlandırarakortak sonuç belgesi yayımlamıştı. Aynı gün SPD, Pazar günü de Yeşiller oylama yaparak koalisyon görüşmelerine başlanması için onay vermişti. FDP'den gelen yeşil ışığın ardından koalisyon görüşmelerinin bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Geçmişte FDP Hristiyan Birlik partilerinin Yeşiller ise SPD'nin geleneksel koalisyon ortağıydı. Ancak 26 Eylül'deki seçimlerde SPD'nin de Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) de oyları yüzde 30'un altında kalınca üçlü koalisyon zorunluluk haline geldi.

AFP,dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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