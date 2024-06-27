Almanya'da kiliseler üyelerini yitirmeye devam ediyor

Almanya'da kiliselere üye olan Hristiyanların sayısı azalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Katolik Kilisesi 400 bin, Protestan Kilisesi ise 380 bin üye kaybetti.

Almanya'nın iki büyük kilisesinde (Katolik ve Protestan) üye sayısındaki düşüş devam ediyor. Perşembe günü Bonn'da düzenlenen Alman Piskoposlar Konseransı'nda sunulan istatistiklere göre, geçen yıl 402 bin 694 Katolik Hristiyan, Kilise ile bağını kesti. Böylece 2023, bugüne dek kiliseden ayrılma konusunda en yüksek sayının açıklandığı ikinci yıl oldu. 2022'de 520 binden fazla kişi kiliseden çıkmış, bu da yakın tarihte Almanya'da bir senede en fazla kişinin kiliseden ayrıldığı yıl olarak kayıtlara geçmişti.

Toplam üye sayısının azalmasının tek sebebi kiliseden ayrılanlar değil. Her yıl vaftiz edilenden daha çok sayıda Katolik ve Protestan Hristiyan hayatını kaybediyor.

2023'te Katolik Kilisesi'ne katılanların sayısı ise bin 559, daha önce ayrılıp yeniden katılan kişilerin sayısı ise 4 bin 127 oldu.

Kiliseye üye olanlar ekstra vergi ödüyor

Almanya'da resmi olarak bir kiliseye üye olan kişiler nüfusun geri kalanının ödediği normal vergilere ek olarak kilisenin finansmanıma yardımcı olan bir kilise vergisi ödüyor. Resmi olarak kiliselerden ayrılanlar ise bu vergiyi ödemiyor. Düşük gelirliler, işsizler, emekliler ve öğrenciler için de bu vergide bazı muafiyetler bulunuyor.

Almanya'daki Katolik Kilisesi'nin geçen yılın sonuna kadar 20,35 milyon üyesi vardı. Psikoposlar Konferansı'nın yıllık raporunda kiliseden ayrılışların sebepleri değerlendirilmedi. Ancak bazı din adamlarının isminin karıştığı istismar vakaları sebebiyle pek çok Hristiyan'ın kiliseye sırtını dönüğü kamuoyunda oldukça gündemde olan bir konu.

Almanya'da Hristiyan nüfus, Katolik ve Protestanlar olarak neredeyse eşit bir şekilde ikiye bölünmüş durumda. Son yıllarda üye kaybeden tek kilise Katolik Kilisesi değil. Protestan Kilisesi tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, geçen yıl yaklaşık 380 bin resmi ayrılık olduğunu duyurmuş ve güncel üye sayısının 18,56 milyon olduğunu bildirmişti.

KNA,AP / EÇ,ET

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