Almanya'da kişi başına düşen otomobil sayısında rekor

Almanya'da trafiğe kayıtlı otomobil sayısında artış rekor seviyelere ulaşırken 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 580'e yükseldi. İkinci ya da üçüncü otomobile sahip hane sayısı da arttı.

Almanya'da iklim değişikliğine karşı ulaşımda teşvik edilen çevreci önlemlere rağmen kişi başına düşen otomobil sayısı rekor seviyelere çıktı.

Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre son on yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısındaki artış eğilimi geçen yıl da devam etti. 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Almanya'da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı rekor kırarak geçen yılki 48,2 milyondan 48,5 milyona yükseldi. Böylece 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı da 517'den 580'e yükselmiş oldu.

Teşvik edilen elektrikli otomobillerin trafikteki payı ise 2021 başındaki yüzde 0,6'dan yüzde 1,3'e yükselerek iki kattan fazla artış kaydetti.

Hane başına düşen otomobil sayısında da artış dikkat çekti. Tek otomobile sahip hanelerin sayısı sabit kalırken, ikinci ya da üçüncü otomobile sahip hanelerin sayısında belirgin artış kaydedildi. Federal hükümetin taşıt vergilerinden elde ettiği gelir yüzde 13 oranında arttı.

Avrupa'da Lüksemburg başı çekiyor

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın verileri, son on yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısındaki artış eğiliminin Avrupa çapında da geçerli olduğunu ortaya koyuyor.

Eurostat verilerine göre 1000 kişi başına 682 otomobille Lüksemburg başı çekerken Lüksemburg'u 670 otomobille İtalya ve 664 otomobille Polonya izliyor.

Almanya sekizinci sırada yer alırken en alt sıralarda 379 otomobille Romanya, 390 otomobille Letonya ve 403 otomobille Macaristan bulunuyor. Ancak Doğu Avrupa ülkelerinin otomobil sayısında en yüksek artış hızına sahip olduğuna da dikkat çekiliyor.

epd,AFP/BK,TY