Almanya: Kayıp çocuk için 1,5 kilometrelik insan zinciri

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nde polis Pazartesi günü Bremervörde-Elm'de kaybolan 6 yaşındaki Arian'ı bulabilmek için eyaletteki en büyük arama çalışmalarından birini başlattı. Polis, Alman Ordusu, itfaiye, yardım kuruluşları ve Alman Teknik Yardım Kurumu'dan 800'den fazla görevli ile yüzlerce gönüllü, çocuğun kaybolduğu bölgede kapsamlı bir arama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarını koordine eden polis sözcüsü, Arian'ı arayanların 1,5 kilometre uzunluğunda bir zincir oluşturduğunu söyledi. Bunun yanı sıra küçük çocuk havadan dronlarla, kaybolduğu yerde bulunan Oste nehrinde ise bot, dalgıç ve köpeklerle aranıyor.

Cumartesi günü küçük çocuğu arama çalışmaları ağırlıklı olarak Oste nehrinde yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar nehirde arama yaparken, su altında ses dalgalarıyla arama yapan sonar cihazlarla da çalışmalar yürütüldü.

6 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarına askerler de katılıyor Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

6 yaşındaki otizmli Arian, Pazartesi günü ailesiye yaşadığı evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kendini ifade etmekte zorluk çeken çocuğun arama çalışmaları sırasında yapılan çağrılara da tepki vermeme ihtimali olduğu, bu durumun da arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Çocuğun dikkatini çekmesi amacıyla Cuma akşamı arama çalışmalarında gökyüzüne ışık yansıtıldı, yüksek sesle çocuk şarkıları çalındı. Ayrıca gökyüzüne balonlar salındı ve bölgeye şekerlemeler bırakıldı.

dpa,AFP / HT,EC

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