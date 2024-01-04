Almanya'da karbon emisyonlarında tarihi düşüş

Almanya'da karbon (CO2) emisyonlarında geçen yıl tarihi bir düşüş yaşandığı bildirildi. Agora Energiwende adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl emisyonlarda 673 milyon ton ile, referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 46'lık bir düşüş görüldüğü belirtildi. Bu oranın 1950'lerden bu yana görülen en düşük emisyon salınımı olduğu ve bu yıl 2022'ye oranla da 73 milyon tonluk düşüş kaydedildiği aktarıldı. Söz konusu oran, İklim Koruma Yasası'nda 2023 için belirlenen 722 milyon tonluk yıllık hedefin de altında kalmış oldu.

Uzmanlara göre, bu beklenmedik belirgin düşüşün arkasındaki temel neden elektriğe talebin azalması. Ayrıca yarısı yenilenebilir enerji ve dörtte biri nüklleer enerji olmak üzere daha fazla elektrik ithal edildiği belirtiliyor. Agora Energiwende'den yapılan açıklamada, aynı zamanda enerjinin yoğun olarak kullanıldığı endüstrilerde konjonktür ve kriz nedeniyle üretimde yaşanan gerilemenin de emisyonlardaki düşüşte pay sahibi olduğu kaydedildi.

Uzmanlar kalıcı bir iyimserliğe dikkatli yaklaşıyor

Ancak uzmanlar bu düşüşü iklim korumaya yönelik genel tabloda olumlu bir haber olarak değerlendirme konusunda çekinceli. Bu çekincenin temel nedeni ise düşen karbon emisyonlarının yalnızca yüzde 15'inin kalıcı tasarruflar olması. Agora Energiwende, emisyonların konjonktüre bağlı olarak yeniden yükselmesi ya da sektörün bir kısmının uzun vadede yurt dışına taşınması ihtimalini bu ihtiyatlı yaklaşıma neden olarak gösteriyor.

Enerji piyasasının, yenilenebilir enerjideki tarihi yükselişle bir iklim politikası başarısına imza attığını ifade eden Agora Energiewende Almanya Direktörü Simon Müller, diğer yandan sektörün zayıf yanları nedeniyle ensdüstri ülkesi olan Almanya zarar görür ve emisyonlar yalnızca başka yere taşınırsa bunun yine iklim için iyi olmayacağı uyarısında bulundu.

Kuruluş, ulaşım ve inşaaat gibi nerdeyse hiçbir iyileşmenin görülmediği kritik sektörlere de işaret ederek bu sektörlerin art arda üçüncü kez iklim hedeflerini gerçekleştiremediğini belirtti. Agora Energiewende, bu sektörlerde politik açıdan ele alınması gereken yapısal problemler olduğuna dikkat çekti.

Habeck'in "iklim dostu ekonomi" hedefi

Uzmanlar bir iyimserlik konusunda ihtiyatlı olsa da, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck emisyonlardaki düşüşü memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bavyera eyaletinin kamu yayın kuruluşu Bayerische Rundfunk'a konuşan Habeck, enerji sektörünün "gerçekten başarılı" olduğunu dile getirdi.

Robert Habeck Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Kömür kullanımı düşerken güneş enerjisinin hızla yaygınlaştığını ve rüzgar enerjisine yönelik onaylarda artış görüldüğünü belirten Bakan, diğer yandan ekonominin iklim dostu biçimde yeniden yapılandırılmasına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Habeck, Alman ekonomisinde gözlenen üretimdeki düşüşe ilişkin ise endişelerini ifade etti. Ekonominin iyileşmesi halinde emisyonların yeniden artacağı tezine karşı çıkan Bakan, ekonominin kendisinin, "iklim koruma yolunda olduğunu" savunarak hem iyi üretim yapıp hem de enerji tasarrufu yapmanın mümkün olduğunu savundu.

AFP / SÖ,ET

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