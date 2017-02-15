 Almanya′da karantina zorunluluğu kaldırılıyor | Almanya | DW | 05.04.2022

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Almanya

Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya, koronaya yakalananların karantinaya girmesine yönelik zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırıyor. Karantina uygulaması, gönüllülük esasına dayalı olacak.

Elinde koronavirüs maskesi taşıyan bir kişi

Almanya'da federal hükümet, Covid-19'a yakalanan kişilerin ve temaslıların karantinaya girmesine yönelik zorunluluğu 1 Mayıs itibarıyla kaldırma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bu tarihten itibaren resmi olarak zorunluluktan çıkarılacak karantina uygulamasının "önemle tavsiye edilir" niteliğinde olacağını ve "gönüllülük esasına" dayanacağını açıkladı. "Mevcut kurallar işe yarıyor ancak uzun dönemde buna gerek yok" ifadesini kullanan Bakan Lauterbach, diğer yandan virüse yakalananların ve bu kişilerle temaslı olanların kendilerine düzenli olarak korona testi yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Lauterbach ayrıca, zorunlu karantina uygulamasının sadece sağlık kurumlarında ya da bakımevlerinde çalışanlar için devam edeceğini vurguladı. Bu alanda çalışanlar, virüse yakalanmaları hâlinde kendilerini beş gün karantinaya almak zorunda olacak.

Almanya'da şu an zorunlu karantina süresi 10 gün. Ancak koronavirüse yakalanan ya da temaslı kişiler, 7 gün sonunda yaptırdıkları testin sonucu negatif olduğu takdirde karantinadan çıkabiliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

Karl Lauterbach

180 bin yeni vaka

Almanya'da vaka sayıları hâlen yüksek ancak vakaların büyük bölümünün hafif geçirildiği bildiriliyor. Bu nedenle hastanelerde şu an herhangi bir kapasite sorunu yaşanmıyor.

Salgınla mücadelede hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün bugün açıkladığı verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 180 bin 397 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu süre zarfında 316 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının daha da artması durumunda işyerlerinde yaşanabilecek olası personel eksikliklerinin önlenmesi için gevşetilen karantina kurallarıyla ilgili karar, Sağlık Bakanlığının ve Robert Koch Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine alındı.

 

DW,dpa,AFP / CÖ,ET

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