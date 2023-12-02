Almanya'da kar ve tipi: Münih'te ulaşım durdu

Almanya'nın güneyindeki Münih ve civarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımı yapılamıyor

Almanya'da son günlerde etkili olan kar ve tipi özellikle ülkenin güney bölgelerinde ulaşımda aksaklıklara yol açıyor. Münih Franz Josef Strauß Havalimanı sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saat ile 12.00'ye kadar hava ulaşımı durduruldu. Sözcü, bugün yapılması beklenen 760 uçuştan 320'sinin iptal edildiğini belirtti. Yolculara havalimanına gitmeden tekrar bilgi almaları tavsiye ediliyor.

Münih Franz Josef Strauß Havalimanı 2022'de yaklaşık 32 milyon yolcuyu ağırladı. Almanya'nın en büyük ikinci havalimanı olma özelliğine sahip Münih havalimanı aynı zamanda farklı kıtalardan yolcuların aktarma yaptıkları önemli bir merkez. Münih'ten hava yolu ile 90 şirket 63 ülkedeki 210'dan fazla destinasyona uçuşlar düzenliyor. Türkiye'den çok sayıda uçuşun yapıldığı Münih'e sadece Türk Hava Yolları'nın günde beş doğrudan uçuş gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Fotoğraf: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi

Bavyera eyaletinin başkenti Münih ve çevresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle raylara düşen ağaçların demiryolu ulaşımını da engellediği haber verildi. Münih ve çevresinde demiryolu ulaşımının da şimdilik durdurulduğu, Münih ve 150 kilometre mesafedeki Ulm kentinde çok sayıda yolcunun trenlerde gecelemek zorunda kaldığı belirtildi.

Münih'te banliyö trenleri, otobüsler ve metroların da sabah saatlerinde çalışmadığı bildirildi. Alçak hava basıncının olumsuz etkilediği kentte çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Alman meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının bugün öğleden sonra da devam edeceğini ve yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

dpa/ETO,JD

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