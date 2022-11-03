Almanya'da üç zanlı hakkında "Kaplancılar" iddianamesi

Almanya'da Haziran ayında yasaklı olan "Hilafet Devleti" (Kaplancılar) örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan üç kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Koblenz Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, tutuklu üç zanlının "Hilafet Devleti" örgütünü devam ettirdikleri belirtildi. Bad Kreuznach'tan 49 ve 62 yaşlarındaki iki zanlı ile Köln'den 44 yaşındaki zanlının elebaşı olarak, 2020 yılı Kasım ayından bu yılın Haziran ayına kadar yasaklanmış olan, İstanbul'da yaşayan Metin Kaplan'ın kurduğu "Hilafet Devleti" adlı örgütü ayakta tutmaya çalıştığı kaydedildi.

"Örgüte para topluyorlardı"

Rheinland-Pfalz Eyaleti Kriminal Dairesi'nin yürüttüğü soruşturmaya göre Bad Kreuznach'ta gözaltına alınan 49 ve 62 yaşlarındaki iki zanlı orada bir derneğin sorumluları olarak cemaate üye olanlardan bağış toplayarak, takvim ve kitabın yanı sıra derneğe ait bir dükkanda gıda ürünleri satarak elde ettikleri geliri "Hilafet Devleti"ne aktarmakla görevliydi. Söz konusu iki kişinin talimatları doğrudan Metin Kaplan'dan aldığı belirtiliyor.

Köln'de yakalanan zanlının ise örgüte aktarılan paraları alan, örgütün ikinci yüksek seviyesinin üyesi olduğu kaydedildi. 49 ve 62 yaşlarındaki zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklama yapmadı. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre zanlılardan birisi somut olguları kabul etti, ancak yasaklı dernek için bilerek çalıştığı suçlamasını reddetti. Almanya'da yasaklı bir örgütün elebaşısı olarak faaliyet gösterenlere beş yıla kadar hapis cezası ya da para cezası verilebiliyor. Yasaklı örgüte üye olmanın cezası ise üç yıla kadar hapis cezası ya da para cezası.

Sekiz kişinin dosyası ayrıldı

Şimdi Koblenz'deki yerel mahkeme, savcılığın örgüt yasağının ihlal edildiğini belirterek hazırladığı iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Operasyonlarda yakalanan diğer sekiz kişi hakkındaki dosya ise ayrıldı. Serbest bırakılan bu sekiz kişi hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadı.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgiye göre "Hilafet Devleti" adlı örgütün amacı Kur'an-ı Kerim'i anayasa olarak kabul edip sadece şeriat hukukuyla yönetilen bir İslam devleti kurmak. Örgütü kuran Metin Kaplan 2000 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 2004 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilmişti. "Hilafet Devleti" örgütü, demokrasiyi hedef aldığı gerekçesiyle 2004 yılında Almanya'da yasaklanmıştı. Metin Kaplan Türkiye'de silahlı eylem planladığı iddiasıyla yargılanmış ve 2005 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2010 yılında cezası 17 yıl 6 aya düşürülmüş ve kanser olması sebebiyle cezasını tamamlamadan 2016 yılında cezaevinden salıverilmişti.

AFP / HT,EC