 Almanya′da kapanma tartışması | ALMANYA | DW | 06.04.2021

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ALMANYA

Almanya'da kapanma tartışması

Almanya'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi tam kapanma tartışmalarını beraberinde getirdi. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Laschet, iki üç haftalık tam kapanma uygulanmasını talep etti.

Lockdown I Köln I Wenige Passanten in der Innenstadt

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması ve 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değerinin 123'e ulaşması tam kapanma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın (KRV) Başbakanı Armin Laschet, iki-üç hafta sürecek bir "köprü kapanma" uygulanmasını önerdi.

Almanya'nın ikinci kanalı ZDF'te bir programa konuk olan Laschet kısa bir süre içerisinde Almanya'da halkın yüzde 20'sinin, sonrasında da 30'u ve 40'ının aşılanacağının belli olduğunu ifade ederek bilim insanlarının bu süreyi geçirmek için tam kapanma uygulanmasını tavsiye ettiklerini belirtti. Laschet yeni vaka sayısının azalma eğilimi gösterdiğini ancak yoğun bakım ünitelerinde daha fazla sayıda Covid-19 hastasının tedavi edildiğini belirterek "pandeminin tam da bu son aşamasında bir kez daha  kamusal yaşamın yavaşlatılması" ve böylelikle insidans değerinin yeniden 100'ün altına indirilmesi gerektiğini söyledi.

KRV Başbakanı Armin Laschet

KRV Başbakanı Armin Laschet

Laschet, pazartesi günü bir aşı merkezini ziyaretinde de 12 Nisan'da yapılması planlanan federal hükümet-eyalet hükümetleri toplantısının öne çekilmesini talep etmiş ve sert bir tam kapanma uygulamasının bu toplantıda kabul edilmesini istemişti.

Öneriye tepki

Ancak Laschet'in önerileri diğer eyalet yöneticilerinin tepkisini çekti. Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller, Laschet'in dile getirdiği "köprü tam kapanma" uygulamasının ne sürede uygulanacağının ve hangi önlemleri kapsayacağının belli olmadığına işaret ederek "Sayın Laschet'in kafasında birçok konunun netleşmediğini düşünüyorum ve bu nedenle toplantıyı öne çekmenin bir anlamı olmayacağına inanıyorum" dedi.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow da "Biz başbakanlar olarak her zaman bir araya gelebiliriz ancak beraber neyi kararlaştıracağımız ve neyi uygulayacağımız önceden masada olmalı" diye konuştu.

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu yetkili kuruluş Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, yedi günlük 100 bin kişide yeni vaka sayısını ifade eden insidans değeri Almanya genelinde 123'e yükseldi. Bu değer üç hafta önce 83,7 seviyesindeydi.

RKI son 24 saat içinde de 6 bin 885 yeni vakanın kayda geçtiğini duyurdu ancak Paskalya Yortusu'ndan ötürü daha az test yapıldığına dikkat çekti. Almanya'da tıp ve bilim insanları bir süredir enfeksiyon sayısını ve hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için tam kapanma uygulanmasını talep ediyor.

dpa/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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