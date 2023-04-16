Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı rekor düzeye ulaştı

Almanya'da yapılan bir araştırma, 2022 yılında nitelikli eleman sıkıntısının rekor düzeye ulaştığını, 630 bin kadronun doldurulamadığını ortaya koydu.

Almanya'da yapılan bir araştırma, Ukrayna savaşının ekonomiye getirdiği baskılara ve yüksek enflasyona rağmen 2022 yılında ülkede kalifiye eleman eksikliğinin rekor düzeye ulaştığını gösterdi.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün Kalifiye Eleman Güvenlik Uzmanlık Merkezi'nin sonuçlarını Pazar günü açıkladığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da geçen yıl 630 binden fazla açık kadro doldurulamadı. Ülke genelinde bu işlere uygun nitelikli işsiz kişilerin bulunmaması, buna neden olarak gösterildi. Bunun nitelikli elemanlara ilişkin gözlemlerin yapılmaya başlandığı 2010 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Yapılan araştırmaya göre ülkede nitelikli eleman açığının en fazla olduğu sektörler sağlık, sosyal işler, eğitim ve öğretim ile inşaat, mimari ölçüm ve yapı tekniği olarak tespit edildi. Araştırmaya göre, bu sektörlerde 10 kadrodan altısının boş olduğu kaydedildi. Araştırmada, fen bilimleri, coğrafi bilimler ve bilişim alanlarında da nitelikli personel sıkıntısının ortalamanın üzerinde olduğu belirtildi.

Ticari hizmetler, ticaret, satış ve pazarlama ile otelcilik ve turizm alanındaki personel sıkıntısı da geçen yıl bir önceki yıla göre üç kat arttı. Bu alanlarda, 10 kadrodan üçü boş kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, bu alanlardaki nitelikli eleman sıkıntısının, korona dönemi sonrasındaki toparlanmaya bağlı olduğuna işaret edildi.

Araştırma sonucunda işverenin talep ettiği nitelikler arttıkça, açık bulunan sektörlerde istihdamın zorlaştığı ifade edildi. Özellikle bilişim, elektroteknik, yapı planlama ve denetleme alanlarında yüksek okul mezunu uzmanların arandığı, açık her 10 kadrodan dokuzunda nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

dpa/JD, BÜ

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