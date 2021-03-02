 Almanya’da kademeli gevşemeler yürürlükte | ALMANYA | DW | 08.03.2021

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ALMANYA

Almanya’da kademeli gevşemeler yürürlükte

Almanya’da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesine devam ediliyor. Bugünden itibaren ev ziyaretleri ve alışverişlerde uygulanan kısıtlamalarda bazı esnetmelere gidildi.

Deutschland Coronavirus Abstand Spaziergänger Frankfurt/Main

Almanya’da enfeksiyon sayısında artış gözlemlenmesine rağmen çoğu eyalette bu pazartesi gününden itibaren korona salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamalar gevşetildi.

Federal hükümet ve eyalet yönetimleri geçen hafta çarşamba günü kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili yaklaşık 9 saat süren bir toplantıda yeni kuralları belirlemişti.

Buna göre pazartesi gününden itibaren her hane, kendi hanesinde yaşayanlarla birlikte, sayıları beş kişiyi geçmemek koşuluyla başka bir haneden misafir kabul edebiliyor. Bu sayıya 14 yaşından küçük çocuklar dahil edilmiyor. Aynı zamanda, kitapçılar, çiçekçiler ve bahçe mağazaları da pazartesiden itibaren yeniden açıldı. Açık havada 10 kişiye kadar spor yapmak da artık mümkün. Çoğu eyalette, perakendeciler sınırlı sayıda müşteriye randevuyla alışveriş olanağı sunabilecek. Ancak son bir haftada 100 bin kişi başına 50'den az yeni enfeksiyon görülen bölgelerde (yedi günlük insidans) dükkanlar açılabilecek. Aynı kurallar müze ve sanat galerileri için de geçerli olacak.

Almanya’da gevşetilmenin ilk aşaması olarak iki hafta önce bazı eyaletlerde okullarda yüz yüze eğitim kısıtlamalı da olsa başlamış, geçen hafta pazartesi günü de yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan berberler yeniden açılmıştı.

Artış halinde “Acil durum freni” devreye girecek

Gevşemelerin uygulandıkları bölgelerde enfeksiyon sayılarının artmasına yol açması halinde bölgesel "Acil durum freni" uygulamasına geçilecek. Buna göre söz konusu bölgede gevşeme kuralları geri çekilerek, kısıtlamaların kapsamı yeniden genişletilecek.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach, daha yoğun bulaşma özelliğine sahip yeni vírüs mutasyonları nedeniyle önümüzdeki süreçte "Acil durum freni" uygulamasının birçok bölge için kaçınılmaz olacağını kaydetti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Lauterbach, "Daha bulaşıcı virüs varyantlarının yayılması nedeniyle, vaka sayısı önümüzdeki haftalarda istikrarlı bir şekilde artacak" dedi.

Deutschland Coronavirus - Einzelhändler bereiten sich auf Öffnung vor

Hükümete hızlı test eleştirisi

Almanya’da hükümet, kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında test sayılarını da artırmayı planlıyor. Hükümet ve eyalet temsilcilerinin katılımıyla çarşamba günü düzenlenen kriz toplantısında her vatandaşa haftada bir kez hızlı test yapılması kararlaştırılmıştı. Hızlı testlerin ücretini tamamen hükümet üstlenecek. Ancak hükümete yeterince hızlı test tedarik etmediği eleştirileri yapılıyor.

Bu nedenle Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partili Sağlık Bakanı Jens Spahn hem muhalefetin hem de koalisyon ortağı SPD’nin eleştirilerine maruz kalıyor. Spahn ise, hızlı testlerin tedariği için yeterince hazırlık yapılmadığı suçlamalarını reddediyor. Spahn, hükümetin bu hafta sonu hızlı testleri tedarik edeceğine ilişkin bir taahhüdü olmadığını söyledi.

Öte yandan Cumartesi gününden itibaren hızlı testler bazı zincir marketlerde satışa çıktı. Ancak kısa sürede tüketildi. Online satış yapan bir mağazanın internet sitesi aşırı talep nedeniyle çöktü. Hızlı testlerin eczanelerde de satışına başlanacağı belirtildi.

dpa/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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