Almanya'da kadınlara yönelik suçlarda büyük artış

Almanya'da kadınları hedef alan suç eylemlerinde her suç türünde geçen yıla göre artış kaydedildi. Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) bugün Berlin'de sunduğu 2023 verilerini kapsayan yıllık rapora göre kadın cinayetlerinde yüzde 1 artış kaydedildi. 938 kadın, kadın düşmanlığı, ayrılma, boşanma, ataerkil düşünce yapısı gibi nedenlerle cinayete kurban gitti.

Cinsel suçlara maruz kalan kadın sayısı 2022'ye göre yüzde 6,2 artışla 52 bin 300 olarak kaydedildi. Ev içi şiddete yüzde 5,6 artışla 180 bin 700 kadın maruz kalırken cinsel sömürü amaçlı insan ticaretine maruz kalan kadın sayısı yüzde 11,5 artışla 591 kişi oldu. Dijital alanda işlenen şiddet suçlarında ise yüzde 25 ile büyük artış kaydedildi. 17 bin 200 kadın dijital şiddet kurbanı oldu.

Siyasî kaynaklı suçlarda yüzde 56,3'lük artış

Kadın düşmanı önyargılarla işlenen siyasî kaynaklı suçlarda da yüzde 56,3'lük artış yaşandı. Bu alandaki suçlarda kaydedilen 322 vakanın yaklaşık yarısını hakaret suçu oluştururken 29 şiddet suçunun önemli bölümünü yaralama oluşturdu.

BKA'nın raporunda kadınlara yönelik şiddette artışın devam ettiği belirtilerek bu durumun, "cinsiyet eşitliğini ve cinslerin eşit haklara sahip olduğunu reddeden ideoloji" ile açıklanabileceği belirtildi. Cinsiyet eşitliği konusunda toplumda yaşanan değişimin geleneksel normlara sıkı sıkıya bağlı kişilerce tehdit olarak algılandığına işaret edildi.

Raporda, internet üzerinden nefret mesajları, dezenformasyon, aşırılıkçı ideoloji ve propagandanın giderek daha güçlü bir şekilde yayılmasının toplumsal normların algılanışını da etkilediği kaydedildi ve "Cinsiyet eşitliği ve cinslerin eşit haklara sahip olduğunun toplumun çoğunluğu tarafından reddedildiği şeklindeki yanlış algı, kadınlara karşı şiddet eğilimini artırabilir" uyarısı yapıldı.

AFP/BK,JD

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