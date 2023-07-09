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Almanya'da kadına karşı şiddet vakaları arttı

41 dakika önce

Almanya'da 2022 yılında 157 bin 550 ev içi şiddet vakası kaydedildi. İçişleri Bakanı Faeser, mağdur kadınlara failleri ihbar etme çağrısında bulundu.

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Almanya'da 2022 yılında neredeyse her gün 430 civarında ev içi şiddet vakası kayıtlara geçti
Almanya'da 2022 yılında neredeyse her gün 430 civarında ev içi şiddet vakası kayıtlara geçtiFotoğraf: Rüdiger Rebmann/Zoonar/picture alliance

Bild am Sonntag gazetesinin Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) verilerine dayandırdığı habere göre, Almanya'da geçen yıl ev içi şiddet vakalarında yüzde 9,4 artış kaydedildi.

BKA verilerine göre, 2022 yılında 157 bin 550 ev içi şiddet vakası kayıtlara geçti. Bu, günde ortalama 432 şiddet vakası anlamına geliyor. 2021 yılında ev içi şiddet vakalarının sayısı 144 bin 44 olarak kaydedilmişti.

Habere göre, şiddet vakalarının yüzde 80'inde kadınlar mağdur oldu, yüzde 78'inde ise fail erkekti. Bunların yüzde 40'ının eski erkek arkadaş, yüzde 60'ının ise mevcut partner olduğu belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Almanya İçişleri Bakanı Nancy FaeserFotoğraf: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ev içi şiddete karşı sert önlemler alınması çağrısında bulundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Şiddet uygulayanlar hızla yeniden gözden kaybolmamalı. İlk şiddete başvurmalarının hemen ardından evden uzaklaştırılmalılar" dedi. Faillerin geri dönmemesi için kararlılıkla denetlenmeleri gerektiğini belirten Faeser, "Her şiddet mağduru yeniden şiddete maruz kalmayacağı konusunda kendisini güvende hissetmeli" dedi. 

Habere göre, Almanya'da geçen yıl cinsel istismar ve taciz vakalarında da yüzde 20 artış kaydedildi. Bakan Faeser, kadınlara failleri ifşa etme çağrısında bulunarak "Hiçbir kadın şiddet faillerini ihbar etme konusunda utanmamalı. Bu konuda suskunluğu aşmak için yardımcı olmalıyız. Kadınlara yönelik şiddet kadın sorunu değil, bu nedenle bireysel düzeyde kadermiş gibi düşünülmemeli" şeklinde konuştu.

dpa/JD,CÖ

 

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