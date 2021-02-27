 Almanya′da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suç duyurusu | ALMANYA | DW | 02.03.2021

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ALMANYA

Almanya'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suç duyurusu

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında Almanya'da suç duyurusunda bulundu.

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya birimi, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman hakkında Almanya'da suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa iletilen suç duyurusunda Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayeti ve 30'u aşkın Suudi gazetecinin tutuklanmasında baş sorumlu olduğu şüphesine işaret edilerek, bin Selman "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlandı. Veliaht prensin yanı sıra dört üst düzey Suudi yetkili hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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ABD istihbaratının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili raporu kamuoyuna açıklandı. Raporda operasyonun Veliaht Prens'in onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği değerlendirmesinde bulunuluyor.

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın cezalandırılmasını istedi.

ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Suudi bireylere yönelik yaptırımlar açıkladı. Veliaht Prens bin Selman ise doğrudan hedef alınmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kaşıkçı cinayetinin bir "skandal" olduğunu ve işlediği insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracaklarını dile getirdi.

Alman mahkemelerinin yargı yetkisi

RSF, Almanya'da 2002 yılında yürürlüğe giren Devletler Hukuku Ceza Kanunu uyarınca söz konusu suçların aydınlatılabilmesi için Başsavcılığı inceleme başlatmaya çağırdı. Kanun, Alman mahkemelerine, suçun nerede işlendiği ya da zanlının milliyetinden bağımsız olarak soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yargılama yetkisi veriyor.

Federal Savcılık, bu kanuna dayanarak Suriye'deki savaş suçlarının yargıya taşınmasında öncü rol oynamış, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde 24 Şubat'ta karar duruşması yapılan dava, Suriye’de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyadaki ilk yargı süreci olmuştu. Davada Suriye’de tutuklulara işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanan ve Almanya'da mülteci olarak bulunan Eyad A. adlı sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

RSF: Baş zanlılar hala cezalandırılmadı

RSF, Kaşıkçı cinayetinde baş zanlıların hala cezalandırılmadığına işaret ederek suç duyurusuna konu olan vakaların, gazetecilerin yaşamı ve özgürlüklerini tehdit eden bir sistemi ortaya koyduğunu vurguladı.

Kaşıkçı'nın, nikah işlemleriyle ilgili 2 Ekim 2018'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edilmişti. Kaşıkçı'nın cesedine bugüne kadar ulaşılamadı.

Uluslararası baskılar karşısında Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrildi.

ABD'de Biden yönetimi, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili istihbarat raporunu  Cuma günü kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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