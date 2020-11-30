 Almanya′da kısıtlamalar 11 Ocak′a kadar uzatıldı | ALMANYA | DW | 02.12.2020

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ALMANYA

Almanya'da kısıtlamalar 11 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya'da koronavirüse karşı kısmi kapanma önlemleri 11 Ocak'a kadar uzatıldı. Başbakan Merkel vefat sayılarının çok yüksek olduğunu belirterek "Hedefin hala çok uzağındayız" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, kısıtlamaların 11 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı

Almanya Başbakanı Merkel, kısıtlamaların 11 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı

Almanya'da günlük koronavirüs vakalarının yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle kısmi kısıtlamaların 11 Ocak tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin Çarşamba günü düzenlediği toplantıda alınan karar uyarınca 2 Kasım'da ay sonuna kadar devam etmek üzere yürürlüğe sokulan, ardından süresi 20 Aralık'a kadar uzatılan kısıtlamalar 11 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak.

Merkel: Hedefin çok uzağındayız

Başbakan Angela Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın pandemide hedeflenen verilerin henüz çok uzağında olduğunu vurguladı. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının çok yüksek olduğunu belirten Merkel, "Bu, federal hükümet ve eyaletlerin nasıl bir sorumluluk taşıdığını gösteriyor. Hedef, yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni vaka seviyelerine gerilemek" diye konuştu.

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder de pandemideki durumda hiçbir iyileşme kaydedilmediğini belirterek kısıtlamaların süresinin uzatılmasının doğru bir karar olduğunu savundu.

Kısıtlamalar umulan etkiyi göstermedi

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son verilerine göre 24 saat içinde 487 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana vefatlarda günlük en yüksek sayıya ulaşılmış oldu. RKI, günlük vaka sayılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini, son günlerde yeni vakalarda kaydedilen hafif düşüşe rağmen kısıtlamaların umulan etkiyi göstermediğini bildirdi.

dpa/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Merkel: Berlin'de salgın kontrolümüzde değil

Almanya Başbakanı Merkel, başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının kontrol altında olmadığını belirterek, kısıtlama kararlarında yavaş davranıldığı eleştirisinde bulundu.  

Merkel’den sosyal teması daha da azaltma çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel’in eyalet başbakanları ile yaptığı görüşmeden yeni kısıtlama kararı çıkmadı, ancak vatandaşlardan sosyal teması daha da azaltmaları istendi. Önlemleri sertleştirme kararı 25 Kasım’a bırakıldı.  

Almanya'da yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi. Ancak gastronomi alanındaki işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklere izin verilmemesi eleştirilere yol açıyor.  

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