Almanya'da istihdam yeniden yükselişe geçti

Almanya'da istihdam piyasası korona krizinden sonra toparlanma işaretleri veriyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı ve iş hacminde artış yaşandı.

Nisan-Haziran döneminde Almanya'da istihdam edilen kişi sayısı 44 milyon 700 bin olarak kaydedildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlarda ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 75 bin kişilik artış olduğu belirtildi. Sene başında istihdam rakamları düşüş eğilimindeydi.

Federal İstatistik Dairesi, mevcut artışa rağmen korona krizi öncesindeki 2019'un son çeyreği verilerinin altında bulunulduğuna işaret etti.

Ülke ekonomisinde istihdam edilenlerin toplam çalışma saatine göre hesaplanan iş hacmi de 2020 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 14,1 milyar saate yükseldi.

İstihdam Piyasaları ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü, kısa çalışma uygulamasından yararlananların sayısının azalmasının bu gelişmede rol oynadığını kaydetti. Enstitü, kısa çalışma uygulamasından 2020 Mart ayının ortasında yaklaşık 6 milyon kişi yararlanırken bu sayının 2 milyona gerilediğine dikkat çekti.

dpa / BK,ET

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