Almanya'da insidans ilk kez 300'ün üzerinde

Koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgası ile karşı karşıya olan Almanya'da yedi günde 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri 300'ün üzerine çıktı. Salgınla mücadeleden sorumlu kuruluş olan Robert-Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, Almanya'da insidans değeri 303 olarak tespit edildi. Söz konusu değer bir gün önce 289 iken bir hafta önce ise 201,1 seviyesindeydi. Ayrıca RKI'nin verdiği bilgilere göre, 24 saat içerisinde kayda geçen yeni vaka sayısı 23 bin 607, koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 oldu. Geçen perşembe günü Almanya'da yeni vaka sayısı 50 binin üzerine çıkarak bir rekor kırmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hafta sonu video podcastinde yaptığı açıklamada Almanya'nın "önünde çok zor günler olduğu" uyarısında bulunmuş ve herkesi aşı olmaya çağırmıştı. Almanya'da yeni hükümetin kurulması için koalisyon görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) de koronavirüs vaka sayılarının hızlı artışı karşısında yürürlükteki Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası'nın sertleştirilmesi üzerinde uzlaştığı bildirildi. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Alman birinci kanalı ARD'de yaptığı açıklamada, bakımevleri ve okullarda çalışanların düzenli testlere tabi tutulmasının yanı sıra "bu branşlarda aşı yükümlülüğü" getirilmesi önerisinin üzerinde durulduğunu açıkladı.

Aşısızlar için kısıtlamalar gündemde

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise vaka sayısındaki artışın, yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığını söyledi. Aşısızlar için kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Habeck, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "durumun dramatikliği nedeniyle aşısızlar için bölgesel olarak temas sınırlamasının gerekli olabileceğini" söyledi. Habeck, çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetmenin mümkün olduğunu belirtti.

Müstakbel koalisyon ortakları, koronavirüs vaka sayılarının artışını engellemek için 3G olarak bilinen, "aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test şartının" Almanya genelinde tüm işyerlerinde uygulanması önerisini de değerlendiriyor. Evden çalışmanın mümkün olduğu işler için bunun yükümlülük haline getirilmesinin yanı sıra tren seyahatlerinde de 3G şartının aranması gibi önlemler üzerinde duruluyor.

Avusturya'da aşısızlar için sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Öte yandan Almanya'nın komşusu Avusturya'da ise aşısızlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması gece yarısı yürürlüğe girdi. Aşı olmamış veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş olan kişiler markete veya doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Avusturya'da 12 yaşından küçüklere Covid-19 aşısı yapılamadığı için kısıtlama kararı bu yaş grubundakileri içermiyor. Kapanma kararı, 8,9 milyon nüfusa sahip ülkedeki yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyecek. Uygulama ilk etapta 10 gün boyunca yürürlükte kalacak.

dpa/BÖ,AÜ

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