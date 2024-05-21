Almanya'da ikinci darbe davası başladı

Almanya'da demokratik düzeni şiddet yoluyla devirme planı yaptıkları şüphesiyle Aralık ayında yakalanan grupla ilgili ikinci dava bugün Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinde başladı. Aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşları grubuyla bağlantılı bir ağın Almanya'da darbe planı yaptığı açıklanmış, grubun askeri kanadıyla ilgili dava süreci Nisan ayında başlamıştı.

Bugün Frankfurt'ta başlayan davada da grubun önderleri olmakla suçlanan Heinrich XIII. Prens Reuß ve grubun askerî kanadını yönettiği belirtilen Rüdiger von Pescatore ile birlikte toplam 9 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar, terör örgütü üyeliği ve darbe planı yapmakla suçlanıyor. Sanıklar arasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eski bir milletvekili ve eski ordu mensupları da bulunuyor.

Parlamentoya silahlı baskın planı

Davanın ilk duruşmasında sanıklara yönelik iddianame okundu. İddianamede sanıkların 2021 yılı Ağustos ayından itibaren "X günü" adını verdikleri bir günde darbe planlamaya başladıkları, somut olarak, silahlı bir grubun Belin'de parlamento binasına baskın düzenleyerek milletvekillerini tutuklamasının planlandığı belirtiliyor. Plan için yaklaşık 500 bin euroluk kaynak ve büyük bir silah deposunun hazır edildiği, baskın sırasında kan dökülmesinin bilinçli bir şekilde göze alındığı iddia ediliyor.

Bir polis baskınında ele geçirilen silah ile "Alman İmparatorluğu"na ait pasaport, trafik plakası ve amblemler. Fotoğraf: picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde

Grubun, darbe sonrası kendi devlet düzeninin temelleri ile ilgili planları da oluşturduğu, sanıklardan Reuß'un devlet başkanı yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. İddianamede eski AfD milletvekili hukukçu Birgit Malsack-Winkemann'ın da Adalet Bakanı olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Haziran'da üçüncü dava başlayacak

Nisan ayı sonunda grubun askerî kanadına yönelik dava Stuttgart'ta başlamıştı. 18 Haziran'dan itibaren de Münih'te grubun diğer mensupları hakim karşısına çıkacak.

Reuß'un avukatı Roman von Alvensleben, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada davanın üçe bölünmesini eleştirerek "Bunun hukuk devletine uygun olmadığını düşünüyorum. Aynı suçlamayla farklı eyaletlerde, farklı mahkemelerde yargı süreci yürütülmesinin ne tür bir sonuç getirmesi bekleniyor?" dedi.

Olağanüstü güvenlik önlemleri altında başlayan davada dokuz sanığın yanı sıra beş hakim, 2 yardımcı hakim ve 25 avukat görev yapacak, yaklaşık 260 tanık dinlenecek. Onuncu sanık Norbert G. Mart ayında bir klinikte hayatını kaybetmişti. Sanıklar, suçlamalardan birinden hüküm giymeleri durumunda 10 yıla kadar, birden fazla suçlamadan hüküm giymeleri durumunda azami 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Alman devletini ve kanunlarını tanımıyorlar

İmparatorluk Vatandaşları diye adlandırılan grup,1871-1945 yılları arasındaki Alman İmparatorluğu'nun varlığını sürdürdüğüne, savaş sonrası kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin bulunmadığına ve Almanya'nın işgal altında olduğuna inanıyor.

İmparatorluk Vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni de kanunlarını da tanımıyor.

dpa/BK,HS

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