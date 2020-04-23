 Almanya′da ikinci bir dalga olmayabilir | ALMANYA | DW | 29.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da ikinci bir dalga olmayabilir

Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten, koronavirüs şimdi daha iyi tanındığı için gevşetmelerin ardından ikinci bir dalga olmayabileceğini söyledi.

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten, haftalık haber dergisi Spiegel'e yaptığı açıklamada, Almanların teorik olarak ikinci bir korona dalgasını yaşamama ihtimali olduğunu dile getirdi. Drosten, "virüs şu anda daha doğru bir şekilde tanındığı ve nasıl yayıldığı da daha iyi bilindiği için 'super spreader' olarak tanımlanan 'süper taşıyıcı'ların daha az olabileceğini" ifade etti. Virüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlara "süper taşıyıcı" deniyor.

Şimdiye kadarki önlemlerle süper taşıyıcıların daha fazla kontrol altına alınmış olabileceğini belirten Drosten, ancak muhtemel bir yayılmanın önlenmesinde, ilgili kişilerin -özellikle de daha önce test yapılmamış kişilerin- hemen karantinaya alınmasının önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Ancak karantina süresinin kısaltılabileceğini belirten Drosten, önümüzdeki dönemde virüs taşıyan bir kişiyle temas edenlerin sadece bir hafta izole edileceğini, çünkü kuluçka süresi ve insana bulaşma süresinin başlangıçta düşünülenden daha kısa olduğu bilgisini verdi.

"Yerel yayılmalar olabilir"

Bonn Üniversitesi Hastanesi'nden virolog Hendrik Streeck de Almanya'da şiddetli ikinci dalganın yaşanacağına ihtimal vermiyor. Sonbahar aylarında yerel yayılmalar olabileceğini belirten Streeck, ancak sağlık sisteminin kapasitesinin üstüne çıkabilecek bir yığılmanın olacağına inanmadığını dile getirdi.

Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Streeck, virüsün kontrol altında tutulma şansını yüksek gördüğünü belirterek ancak özellikle geniş katılımlı etkinliklerin yasaklanmasının bu noktada belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Bonn Üniversitesi Hastanesi Hendrik Streeck

Bonn Üniversitesi Hastanesi Hendrik Streeck

Streeck, aşı çalışmalarında kısa süre içinde başarı sağlanacağına ise kuşkuyla bakıyor.

AIDS hastalığına yol açan HIV'a karşı 500'ün üzerinde aşının denendiğini, ancak bunların başarısız olduğunu kaydeden Streeck, aşının bulunmama ihtimalini de göz önünde tutmak gerektiğini söyledi.

DSÖ: 11 ila 17 ay içinde aşı bulunabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kamu Sağlığı Direktörü Maria Neira ise koronavirüse karşı etkin ve güvenli bir aşının 11 ila 17 ay içinde bulunabileceğini söyledi.

KNA ajansına konuşan Neira, öncesinde de bir ilaç geliştirileceğini belirterek "Bu şekilde yüksek ölüm oranlarını azaltabileceğiz" dedi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da bugün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında 30 ülkeden katılan bilim insanlarıyla aşı, ilaç ve diğer sağlık teknolojileri geliştirilmesi konusunda işbirliği yaptıklarını söyledi.

Reuters,KNA,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Hastaneler: Devlet yardımları yetmiyor

Almanya'da hastaneler koronavirüs nedeniyle zor durumda. Yapılan bir anket, devlet ödemelerinin mali zararı karşılamaya yetmediğini ortaya koydu. (29.05.2020)  

"Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir"

Avrupa’da yaz tatili yaklaşırken sınırların yeniden açılması gündemde. Dünya Tabipler Birliği Başkanı ise sınırların kapalı kalması gerektiğini, aksi halde ikinci bir korona dalgasının yaşanabileceğini söyledi. (19.05.2020)  

Uzmanlardan ikinci korona dalgası uyarısı

Uzmanlar, bir yandan koronavirüs ile mücadele amacıyla alınan tedbirler esnetilirken diğer yandan da yaz tatili dönemi yaklaşırken Sars-CoV-2 vakalarında ikinci bir dalga yaşanabileceğine dikkat çekiyor. (24.05.2020)  

Almanya'da korona kısıtlamaları uzatıldı

Almanya'da federal hükümet ve eyaletler, fiziksel temas kısıtlamalarının 29 Haziran'a kadar uzatılmasında uzlaştı. Eyaletler bölgedeki duruma göre gevşetme önlemlerine kendileri karar verebilecek. (27.05.2020)  

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine seyahatler için yeşil ışık yakmaya hazırlandığı bildirildi. Berlin, kısıtlamaların kaldırılması için AB çapında bir dizi kriterin yerine getirilmesini istiyor. (26.05.2020)  

Anket: Almanların yarısı yaz tatilini evde geçirecek

Türkiye ile Almanya arasında tatil diplomasisi sürerken yapılan bir anket, Almanların bu yaz tatilini evde geçirmeyi planladığını ortaya koydu. (20.05.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild Pandemie Coronavirus

Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi 23.04.2020

Türkiye koronavirüs vakalarında zirveye gün sayıyor. Ancak zirveye ulaşmak "en kötüsünün geride kaldığı" anlamına gelmiyor. Bilim insanları yazın ikinci bir zirve ve sonbaharda ikinci dalga tehlikesine karşı uyarıyor.

Coronavirus-COVID-19 Eindrücke aus einer leeren Stadt

SZ: "Ekonomi çökerse en güçlüler bile pandemide aciz kalır" 14.05.2020

Alman basınında yer alan yorumlarda, Avrupa’da sınır kontrollerinin gevşetilmesi ve pandemiye karşı mücadelede ekonominin yadsınamaz rolü öne çıkıyor.

Deutschland Coronavirus Berlin Gastronomen Initiative Leere Stühle

Almanya'nın koronayla 100 günü 06.05.2020

Almanya, koronavirüsle mücadelede düşük ölüm oranları, yüksek test kapasitesi, titiz planlama ve disipliniyle örnek gösterilen ülkeler arasında. Peki gerçekten öyle mi? Koronayla geçen yüz günün bilançosu:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Alman Hastaneler Birliği, ülkedeki hastanelerde ekonomik sorunlar bulunduğuna dikkat çekiyor.

Hastaneler: Devlet yardımları yetmiyor

Almanya'da hastaneler koronavirüs nedeniyle zor durumda. Yapılan bir anket, devlet ödemelerinin mali zararı karşılamaya yetmediğini ortaya koydu.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler pek çok ülkede esnetiliyor. Bu kapsamda AVM ve mağazalarda satışlara izin verildi, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine hizmet vermeye başladı.  